Cierre del AEX neerlandés este 29 de enero

Jornada sin cambios para el AEX, que terminó la sesión bursátil del jueves 29 de enero con una variación del 0,02%, hasta los 996,93 puntos. El selectivo anotó un máximo de 1.010,84 puntos y un volumen mínimo de 993,74 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,69%.
Teniendo en cuenta la última semana, el AEX acumula un descenso 0,33%; aunque en términos interanuales aún mantiene un incremento del 8,8%. El AEX se sitúa un 1,39% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 3,31% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (965,03 puntos).