Cierre del AEX neerlandés este 29 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el AEX, que terminó la sesión bursátil del jueves 29 de enero con una variación del 0,02%, hasta los 996,93 puntos. El selectivo anotó un máximo de 1.010,84 puntos y un volumen mínimo de 993,74 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,69%.

Teniendo en cuenta la última semana, el AEX acumula un descenso 0,33%; aunque en términos interanuales aún mantiene un incremento del 8,8%. El AEX se sitúa un 1,39% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 3,31% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (965,03 puntos).