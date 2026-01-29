Noticias

BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde al finalizar la sesión de este 29 de enero

Cierre de operaciones BEL-20 INDEX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Buena sesión para el BEL-20 INDEX, que terminó la sesión de mercado del jueves 29 de enero con leves subidas del 0,17%, hasta los 5.389,66 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 5.406,30 puntos y un volumen mínimo de 5.372,89 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,62%.

Con respecto a los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota un ascenso 1,11% y en términos interanuales acumula aún una subida del 26,11%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,13% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.396,81 puntos) y un 5,69% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).

