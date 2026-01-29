BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 28 de enero

Noticias

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día bajista para el BEL-20 INDEX, que empieza la jornada del miércoles 28 de enero con leves bajadas del 0,3%, hasta los 5.380,41 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el selectivo pone fin a dos jornadas consecutivas con tendencia positiva.

En relación a la última semana, el BEL-20 INDEX acumula un ascenso 2,37%, de manera que desde hace un año aún acumula una subida del 24,37%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,3% por debajo de su máximo del presente año (5.396,81 puntos) y un 5,51% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).

