Índice bursátil Russel 2000 registró pérdida de 0,49% este 28 de enero

Día en negativo para el Russell 2000, que acabó rueda bursátil del miércoles 28 de enero con leves descensos del 0,49%, hasta los 2.653,55 puntos. El selectivo anotó un máximo de 2.685,86 puntos y un mínimo de 2.647,63 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,42%.

En los últimos siete días, el Russell 2000 marca una bajada del 1,65%. El Russell 2000 se sitúa un 2,4% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos) y un 5,79% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.508,22 puntos).