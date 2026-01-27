Dólar: cotización de apertura hoy 27 de enero en Guatemala

El dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 7,66 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,91% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando acabó con 7,45 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 2,27%, de manera que en el último año aún conserva una subida del 1,86%.

En relación a fechas anteriores, cambia el sentido del dato anterior, donde marcó un descenso del 2,28%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días presenta un balance notoriamente superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo normal.