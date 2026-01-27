Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 27 de enero en Guatemala

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Dólar: cotización de apertura hoy
Dólar: cotización de apertura hoy 27 de enero en Guatemala

El dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 7,66 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,91% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando acabó con 7,45 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 2,27%, de manera que en el último año aún conserva una subida del 1,86%.

En relación a fechas anteriores, cambia el sentido del dato anterior, donde marcó un descenso del 2,28%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días presenta un balance notoriamente superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo normal.

Temas Relacionados

GuatemalaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 27 de enero en Guatemala

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del dólar en Panamá este 27 de enero de USD a PAB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Valor de apertura del euro en Cuba este 27 de enero de EUR a CUP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Valor de apertura del dólar en Cuba este 27 de enero de USD a CUP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Valor de apertura del euro en Panamá este 27 de enero de EUR a PAB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro