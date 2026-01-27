AEX experimenta una subida de 0,29% al cierre de la jornada de este 27 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el AEX, que terminó la jornada en los mercados del martes 27 de enero con leves ascensos del 0,29%, hasta los 1.001,68 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 1.005,43 puntos y un volumen mínimo de 999,23 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,62%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el AEX anota una subida 1,06%, de modo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 9%. El AEX se sitúa un 0,92% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 3,8% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.