Top 10: Los K-dramas y shows más populares hoy en Corea del Sur para engancharse este fin de semana

Mientras viajan por el mundo para grabar un programa de TV, una celebridad y su intérprete tienen dificultades para comunicar lo que sienten. ¿Lograrán hablar el idioma del corazón?

El éxito internacional de los K-dramas ha transformado las preferencias de los usuarios de streaming, como resultado de estrategias de inversión y acuerdos exclusivos impulsados por Netflix para posicionar las producciones surcoreanas.

La plataforma ha fortalecido su papel como referente mundial al coproducir múltiples títulos coreanos y garantizarse derechos de exclusividad en su distribución, lo que ha permitido que estos dramas encabecen los rankings de popularidad global.

Voces del sector en Corea del Sur señalan que la incorporación de géneros como romance, ciencia ficción y thriller en el catálogo ha sido determinante para la expansión del fenómeno. El crecimiento en calidad y variedad ha impulsado el interés de audiencias internacionales, cada vez más atraídas por la diversidad temática de estas series.

Las series, shows y programas más vistos en Netflix Corea

"¿Cómo se traduce este amor?" se queda con el primer lugar del ranking surcoreano. (No Ju-han/Netflix © 2026)

1.- ¿Cómo se traduce este amor?

La labor más compleja para un intérprete magistral consiste en comprender el carácter voluble de una celebridad, tratando de transformar las emociones en palabras que expresen el amor.

2.- La infiltrada Srta. Hong

Una tenaz investigadora se infiltra en una empresa de valores para exponer la corrupción, pero su misión se complica cuando llega un nuevo director: su antiguo enamorado (Créditos: Netflix)

Ambientada a finales de los años 90, esta comedia de oficina retro narra cómo Sammo Hung, un supervisor de valores de alto nivel de 30 años obsesionado con el trabajo, asume la identidad de un empleado de 20 años con estudios de secundaria en una firma de valores donde aparecen movimientos financieros sospechosos. El desarrollo de los acontecimientos se vuelve caótico conforme avanza la trama.

3.- Cielo para dos

El amor es algo que debe ganarse. Con las nuevas reglas, la isla está que arde. ¡Esta temporada es aún más atrevida y sensual! Vuelve el reality show más candente

En una isla desierta, un grupo de solteros coquetos intenta formar pareja, ya que únicamente quienes logren establecer un vínculo romántico podrán abandonar la isla para disfrutar una cita en el paraíso.

4.- Humana por accidente

La serie coreana se estrenó el pasado 16 de enero en Netflix. Crédito: (Netflix Latinoamérica)

La rutina despreocupada de Eun-ho, una gumiho que rehúye las buenas acciones y el romance para no perder su naturaleza sobrenatural, cambia radicalmente después de cruzar su camino con una estrella del fútbol conocida por su carácter egocéntrico.

5.- Positivamente tuya

"Positivamente tuya" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Netflix)

Las vidas meticulosamente organizadas de un hombre y una mujer que rechazaron la idea del matrimonio se ven alteradas cuando, tras un error en una noche, ambos se enfrentan a un romance inesperado y contrario a sus intenciones.

6.- Mi querida ladrona

"Mi querida ladrona" se mete en el ranking de lo más visto del momento. (Netflix)

Una mujer noble que se convierte en un bandido justo llamado Gil Dong, y el príncipe Joseon, Yi Yeol, que investiga en secreto a este bandido, solo para descubrir que sus almas se intercambian misteriosamente, lo que los obliga a trabajar juntos y enamorarse en medio de intrigas, mientras descubren conspiraciones mientras protegen a la gente.

7.- Guerra de cucharas blancas contra negras

En esta competencia son bien recibidos tanto chefs como aficionados de la cocina siempre que tengan buen sazón. Crédito: Netflix

Personas de todos los ámbitos de la vida se enfrentaron entre sí en un feroz enfrentamiento culinario.

8.- Jujutsu Kaisen

La segunda parte concluye el arco conocido como Shibuya Incident, donde Yuji Itadori, Satoru Gojo, Megumi Fushiguro y compañía vivieron momentos memorables y llenos de acción. (Crunchyroll)

A partir del momento en que Yuuji Itadori consume el dedo de Ryoumen Sukuna para salvar a un amigo de una maldición, su vida da un giro irreversible y queda obligado a compartir cuerpo con Sukuna. Bajo la tutela del hechicero más poderoso, Satoru Gojou, Itadori se une a la Escuela Secundaria de Jujutsu de la Prefectura de Tokio, dedicada a combatir maldiciones. Aunque poseía una fuerza física extraordinaria, hasta entonces llevaba una existencia estudiantil corriente. A partir de ahí, inicia una trayectoria heroica marcada por su transformación en una maldición para enfrentar otras, sin posibilidad de retorno.

9.- Match to Marry

"Match to Marry" se mete en el ranking de lo más visto de la plataforma. (Netflix)

Diez solteros, cinco hombres y cinco mujeres, buscan el matrimonio mientras comparten casa con sus madres, quienes participan activamente al supervisar las citas y ejercer influencia en la selección de pareja.

10.- Hell’s Paradise

El mundo cambiará cuando todas las adolescentes reciban poderes electricos

Un asesino ninja, junto a otros criminales sentenciados, recibe la oportunidad de obtener la absolución emprendiendo la búsqueda de una isla enigmática donde deben recuperar un elíxir de inmortalidad.