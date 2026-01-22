Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del tipo de cambio este 22 de enero de 2026

Consulta cuál es el valor de apertura del dólar en Cuba este jueves 22 de enero del 2026. (EFE)

El dólar estadounidense inicia la jornada de este jueves 22 de enero del 2026 con una cotización oficial de 24 pesos cubanos por USD, marcando un ajuste del 0,15 % respecto al valor de 23,96 pesos registrado el día anterior, según datos de Dow Jones. Este leve incremento interrumpe una secuencia de dos días sin variaciones en el tipo de cambio oficial.

Si se examina el comportamiento semanal, el dólar ha presentado cambios mínimos frente al peso cubano. No obstante, en el lapso de los últimos doce meses, la moneda estadounidense acumula una disminución marginal del 0,01%.

La volatilidad observada durante esta semana se mantiene por debajo de los niveles registrados a lo largo del último año, lo que evidencia un periodo reciente con menor dinamismo en el mercado cambiario.

En el escenario internacional, los principales mercados bursátiles muestran resultados positivos. Tal como informó el Grupo Financiero Monex, el clima de mayor optimismo está relacionado con el acuerdo preliminar entre el presidente Donald Trump y la OTAN respecto a Groenlandia, que “disipó tensiones diplomáticas y fortaleció el apetito por riesgo”.

Pronóstico de crecimiento económico para Cuba en 2026

Cuba proyecta para 2026 un crecimiento económico del 1%, la misma tasa que había estimado para el año anterior pero que no logró alcanzar debido a la contracción del Producto Interno Bruto (PIB). Según el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, el país operará en un contexto de “economía de guerra”, enfrentando amenazas, riesgos y tensiones que podrían intensificarse durante el próximo año.

La expectativa de crecimiento se apoya en mejores perspectivas para el turismo y los servicios de exportación, en particular los servicios médicos, que siguen siendo un pilar para la obtención de divisas. En el ámbito inflacionario, el Gobierno prevé un aumento del 10% en los precios del mercado formal, lo que implicaría una reducción de cinco puntos porcentuales respecto a la inflación interanual registrada al cierre de 2025, cuando alcanzó el 14,07%.

El déficit fiscal estimado para 2026 asciende a 74.500 millones de pesos cubanos —unos 3.100 millones de dólares al tipo de cambio oficial para empresas—, una cifra similar a la del año anterior.

Las autoridades reconocen la persistencia de problemas estructurales: escasez de productos básicos, apagones, inflación elevada, dolarización creciente y fuerte migración. Entre 2020 y 2024, la economía cubana se contrajo un 11%, y en 2024 el PIB retrocedió un 1,1%, marcando el segundo año consecutivo de caída.

El Gobierno ha señalado la necesidad de atraer inversión extranjera y ha prometido un entorno “más dinámico y transparente” para los inversores, ofreciendo mayores facilidades y garantías, aunque reconoce las dificultades financieras actuales y la complejidad del contexto internacional y doméstico.

La historia del peso cubano

Consulta el tipo de cambio en Cuba. (Reuters)

El peso cubano es la moneda de curso legal en dicho país y es utilizada por la mayoría de la población, está dividido en 100 unidades denominadas centavos.

A partir del 1 de enero de 2021 dejó de existir el peso cubano convertible como moneda de curso legal, pues era el más aceptado en el pago de obligaciones y aunque aún tiene valor legal, no es aceptado en el pago de productos y servicios.

En el año 2002 la tasa de cambio era de 21 pesos cubanos por cada peso convertible, pero después se devaluó hasta alcanzar los 26 pesos cubanos por peso convertible. En cuanto al dólar, éste equivale a 25 pesos cubanos y a un peso cubano convertible.

No fue hasta abril de 2005 cuando el gobierno acordó la devaluación del peso cubano con respecto al convertible al pasarlo a 25 pesos cubanos por peso convertible y éste último quedó en paridad de 1:1 con respecto al dólar más un impuesto del 10 por ciento, con ello se tiene que por cada dólar cambiado se pierde el 12% de su valor.

Así fue hasta el 1 de enero de 2021 cuando se acordó el “Día Cero” de la unificación monetaria, aunque para muchos la extinción del peso convertible se vio como una devaluación, para otros sólo se trató de una medida para ponerse al corriente con los 24 pesos cubanos por cada dólar.

En consecuencia, la demanda de divisas también empujó al mercado negro de intercambio en el que se vendía un dólar por cada 100 pesos cubanos convertibles.

Actualmente existen monedas de 1, 2, 5 y 20 centavos y de 1, 3 y 5 pesos; mientras que en billetes existen de 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos.