Beato Marcelo Spínola y la lista de santos a conmemorar este lunes 19 de enero

La memoria del Beato Marcelo Spínola sigue vigente en Sevilla a través de una procesión anual. Crédito: (WikiCommons/Pepe Becerra)

Hace unas décadas, incluso siglos, los ancestros acostumbraban a nombrar a sus hijos con el nombre del santo del día en que nacieron, no en vano en las famosas “Mañanitas” hay una estrofa que dice: “Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí…”.

El onomástico hace alusión día en que se festeja algún santo, aunque es común que mucha gente lo use como sinónimo de cumpleaños, lo cual es erróneo, pues al hablar de él sólo se alude al listado de los nombres del santoral.

Como todos los días del año, hoy también se conmemora a las mujeres y hombres que destacaron por tener conexiones especiales con las divinidades, que hicieron buenas acciones por el prójimo y que tenían una elevada ética y moral, motivos que los llevaron a ser canonizados o beatificados y formar parte del santoral.

Este es el santoral del lunes 19 de enero.

Quién fue el Beato Marcelo Spínola

La participación de Marcelo Spínola resultó fundamental en la reorganización de la Hermandad del Desconsuelo en 1898. (WikiCommons/Tiberioclaudio99)

La memoria del Beato Marcelo Spínola sigue presente en Sevilla, donde reposan sus restos y donde cada año su figura recibe homenaje a través de la procesión de una reliquia a los pies de María Santísima del Desconsuelo.

Nacido en San Fernando el 14 de enero de 1835, Spínola procedía de una familia noble y obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1856. Durante sus primeros años de ejercicio profesional, ofreció servicios jurídicos gratuitos a quienes carecían de recursos en Huelva, antes de mudarse a Sanlúcar de Barrameda por el destino militar de su padre.

Su trayectoria eclesiástica comenzó tras ser ordenado sacerdote el 21 de mayo de 1864 en Sevilla. Celebró su primera misa el 3 de junio del mismo año en la iglesia de San Felipe Neri, ocupando más adelante la capellanía de la Iglesia de la Merced en Sanlúcar de Barrameda.

El cardenal Lastra le confió la parroquia de San Lorenzo en Sevilla, funciones que desempeñó hasta 1879, cuando el arzobispo Joaquín Lluch lo nombró canónigo de la Catedral de Sevilla.

En julio de 1885, Marcelo Spínola fundó junto a Celia Méndez y Delgado, marquesa de la Puebla de Obando, la Congregación de Esclavas del Divino Corazón en Coria (Cáceres). Dentro del episcopado, fue primero obispo auxiliar de Sevilla —nombramiento realizado por León XIII—, y luego titular en la diócesis de Coria entre 1885 y 1886. En ese periodo, visitó Las Hurdes, una de las zonas más pobres de España.

El traslado a la diócesis de Málaga se produjo en 1886; allí ejerció hasta 1896. En esos años fue designado senador y, también, representó a Granada con derecho propio en el Senado entre 1891 y 1899, destacándose por su defensa pública de la enseñanza católica.

El 11 de febrero de 1896, Spínola ascendió al arzobispado de Sevilla. En diciembre de 1905, Pío X lo creó cardenal, dignidad que le fue impuesta por Alfonso XIII pocos días después. En paralelo a su labor religiosa, fundó en 1899 el periódico El Correo de Andalucía en Sevilla.

Falleció el 19 de enero de 1906, con setenta y un años, pero su veneración adquirió relevancia en 1982, tras la visita de Juan Pablo II al sepulcro de Spínola, localizado en la Catedral de Sevilla.

Cinco años después, en marzo de 1987, fue oficialmente beatificado en Roma, consolidando así su reconocimiento dentro de la Iglesia católica.

¿Qué otros santos se conmemoran el 19 de enero?

Los santos más venerados en el mundo Crédito: Luis - Infobae México

Junto a este personaje hay otros santos y mártires a los que también se les celebra este lunes 19 de enero como los siguientes:

San Basiano (s. V)

San Arsenio, obispo (s. X)

San Germánico (s. II)

San Ponciano (s. II)

San Remigio de Rouen (s. VIII)

San Macario el Grande (s. IV)

San Launomaro (s. VI)

Beato Santiago Salès (s. XVI)

Beato José Sebastián Pelczar (s. XX)

Cómo es el proceso para beatificar y canonizar

El Papa Francisco asiste a una misa por la beatificación del Papa Juan Pablo I en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 4 de septiembre de 2022. (REUTERS/Remo Casilli/Vatican Media)

El santoral es el conjunto de personas (mujeres y hombres) que son veneradas por la Iglesia al ser proclamados como santos o beatos en una fecha determinada en el calendario.

En el trayecto hacia la canonización hay cuatro pasos: el primero es ser nombrado como siervo de Dios, el segundo es ser venerable; el tercer paso es ser beato y, finalmente, el cuarto paso es ser santo.

La beatificación sólo la pueden lograr los fieles que hayan fallecido con fama de ser santos en diversos sitios y este proceso se puede llevar a cabo de dos formas: a través de una causa de virtudes heroicas y la segunda es el martirio, es decir, si la persona murió a causa de su fe.

Por otro lado, el proceso para convertirse en santo implica sumar el nombre de la persona santificada en el canon (lista de santos reconocidos) y con ello se permite que la comunidad creyente le rinda culto público y universal, en tanto, se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican altares, capillas y se reconoce su poder para interceder ante Dios.

Aunque la Iglesia no ha dado una cifra exacta, se cree que actualmente habría hasta nueve mil santos reconocidos. De acuerdo con el Martirologio Romano, actualizado en el 2005, la Iglesia Católica cuenta con al menos siete mil santos, aunque no se cuenta a los mártires, por lo que muchos piensan que incluso la cifra podría llegar a las 20 mil personas.

En la historia reciente, el Papa Juan Pablo II logró canonizar a 388 santos, mientras que el papa Francisco ha batido todos los récords luego de que al día de hoy ha canonizado a 898 santos, 800 de ellos al mismo tiempo.