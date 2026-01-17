Top de películas imprescindibles para ver HOY en Hulu Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Hulu. (Infobae)

Cada semana, millones de cinéfilos determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Hulu. Este listado destaca las películas que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de Estados Unidos.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más vistas en Hulu en Estados Unidos

1. Código 3 (Code 3)

Un paramédico a punto de dejar su trabajo estresante se ve obligado a hacer un último turno de 24 horas para entrenar a su reemplazo. La serie mezcla humor oscuro con una crítica al sistema de salud estadounidense, haciendo que nunca mires a una ambulancia de la misma manera.

2. El Vengador Tóxico (The Toxic Avenger Unrated)

Cuando un conserje oprimido, Winston Gooze, sufre un catastrófico accidente tóxico, se transforma en un nuevo tipo de héroe: el Vengador Tóxico. Ahora, Toxie debe pasar de ser un paria a ser un salvador, enfrentándose a despiadados capos corporativos y fuerzas corruptas que amenazan a su hijo, sus amigos y su comunidad.

3. Rondallas

Un pequeño pueblo marinero se une para recuperar su rondalla, tras dos años de luto por el trágico naufragio de uno de sus pesqueros.

4. Malas madres

En esta comedia, Amy (Kunis) tiene una vida aparentemente perfecta - un buen matrimonio, hijos inteligentes, una casa hermosa y un gran trabajo. Sin embargo se encuentra sobrecargada de trabajo, demasiada comprometida y agotada al punto de colapsar. Harta, une fuerzas con otras dos mamás estresadas (Bell y Hahn) en una búsqueda para liberarse de las responsabilidades convencionales y hacer frente a la mandamás de la asociación de padres de la escuela y a su grupo de mamás perfectas y devotas.

5. Red

Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.

6. The Ritual Killer

Un detective al borde de la jubilación se une a un profesor de estudios africanos para localizar a un asesino en serie que está realizando la antigua práctica de magia negra de Muti.

7. Supersalidos

En una de sus últimas noches como estudiantes del instituto, los amigos e inadaptados Evan y Seth experimentarán una legendaria odisea durante una tarde en la que intentan comprar bebida para una fiesta en la que estarán las chicas de sus sueños. En su peripecia les acompañará el indescriptible McLovin, otro amigo inadaptado que acaba de comprarse un carnet falso: su pasaporte para comprar el alcohol.

8. RED 2

El agente retirado de operaciones encubiertas la CIA, Frank Moses (Bruce Willis), vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para emprender la búsqueda a nivel global de un dispositivo nuclear portátil desaparecido. Por el camino tendrán que enfrentarse a un ejército de implacables asesinos, despiadados terroristas y oficiales del Gobierno enloquecidos por el poder; todos ansiosos por hacerse con un arma devastadora y todos muy poco conscientes de lo que puede suponer enfrentarse al equipo de Retirados Extremadamente Peligrosos y sus tácticas de la vieja escuela.

9. ¡Menudo yerno!

Rebeca una vez que se ha graduado, elige irse a California a la universidad. Allí conoce gente nueva. En la fiesta de Acción de Gracias vuelve a casa de sus padres, llevando consigo a un compañero muy estrafalario. En el aeropuerto esperan la familia y el novio de Rebeca.. y empiezan los problemas.

10. Un papá genial

Sonny Koufax es un abogado treintañero al que nunca le ha gustado asumir las responsabilidades de su condición de adulto. Sin embargo, a medida que sus antiguos compañeros se van casando, Sonny se da cuenta de que si no hace algo pronto podría quedarse solo para el resto de su vida. Después de que su última novia le abandone por su inmadurez, decide hacer algo drástico que cambie su vida: adoptar a Julian, un niño de 5 años.

11. Cualquiera menos tú

Después de una primera cita increíble, la ardiente atracción entre ambos se enfría. Parecían la pareja perfecta, pero algo sucede y la cosa no va a más. Hasta que se reencuentran inesperadamente en una boda en Australia. Allí hacen lo que haría cualquier adulto: fingir que son una pareja.

12. Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City

Nueva adaptación al cine de los videojuegos de Capcom. La que fue una pujante ciudad sede del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City, es ahora un pueblo agonizante del Medio Oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad convertida en un erial con un gran mal gestándose bajo la superficie. Cuando ese mal se desata, un grupo de supervivientes deben unirse para destapar la verdad detrás de Umbrella y sobrevivir a la noche.

13. Dos padres en apuros

Dos padres con problemas con el alcohol tratan de ocultar sus recientes dificultades financieras a su hija y a sus amigos.

14. Step Up. Bailando

Tyler Gage (Channing Tatum) ha crecido y pasado toda su vida en los barrios más peligrosos de la ciudad de Baltimore y sabe que es poco probable que alguna vez salga de ahí. Un día, tras un roce con la ley, Tyler es sentenciado a realizar un servicio comunitario en la Escuela de Artes de Maryland. Allí conoce a Nora (Jenna Dewan), una atractiva bailarina que está buscando desesperadamente a alguien que sustituya a su compañero, de baja por accidente, antes de la importantísima Exhibición Senior de la escuela.

15. El hombre más afortunado de América (The Luckiest Man in America)

En 1984, un tipo desempleado experto en helados descubre que puede ganar un programa de televisión manipulando las tiradas de la ruleta. Pero su suerte cambia cuando los ejecutivos se dan cuenta de su truco. ¡No te pierdas los créditos para conocer al verdadero protagonista!

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.