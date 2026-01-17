Las mejores películas de Paramount+ Estados Unidos para ver en cualquier momento

Con su variedad de títulos y géneros, Paramount ha sabido ganarse las preferencias del público. (Infobae)

Semana a semana, Paramount+ da a conocer su top con las películas más reproducidos en Estados Unidos, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando lo que más engancha a la audiencia.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más reproducidas en Paramount+ en Estados Unidos

1. Perseguido

En el año 2017, el mundo se ha colapsado por culpa de una grave crisis económica. La primera potencia del planeta, los Estados Unidos de América, se hallan inmersos en el caos y el desconcierto. Para salir del atolladero, el gobierno inventa un videojuego que se emite por televisión y que logra altas cotas de audiencia. Consiste en soltar a varios convictos para que corran hacia la libertad mientras son perseguidos por auténticas máquinas de matar. Entre los participantes se encuentra Ben Richards (Arnold Schwarzenneger), dispuesto a aprovechar la oportunidad que le han ofrecido.

2. A pesar de ti (Regretting You)

Morgan es una madre joven que intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella, que se quedó embarazada y se casó demasiado joven, teniendo que aparcar sus propios sueños. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. Pero esa paz se rompe cuando un trágico y extraño accidente trae desgarradoras consecuencias para ellas. Mientras lucha por reconstruir sus vidas, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba, mientras Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver.

3. Un Buen Ladrón (Roofman)

Después de escapar de prisión, el exsoldado y ladrón profesional Jeffrey Manchester encuentra refugio en una tienda Toys "R" Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto mientras planea su próximo movimiento. Sin embargo, cuando se enamora de una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse.

5. Misión: Imposible - Sentencia final (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

El agente Ethan Hunt continúa su misión de impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA conocido como "the Entity".

6. El estudio fotográfico de Nankín (南京照相馆)

Ambientada durante la Masacre de Nankín en 1937, "El Estudio Fotográfico de Nankín" relata la historia de A Chang, un cartero que, para salvar su vida, se hace pasar por un revelador de fotos en un estudio fotográfico controlado por fuerzas japonesas. Mientras desarrolla fotografías para el ejército invasor, secretamente ayuda a un grupo de civiles y soldados chinos refugiados en el estudio. Juntos, enfrentan la brutalidad y atrocidades cometidas por el ejército japonés y arriesgan todo para preservar pruebas visuales de los crímenes de guerra, con la esperanza de que estos documentos eventualmente sirvan para denunciar internacionalmente las atrocidades y mantener vivo el recuerdo histórico. La película, dirigida por Shen Ao y protagonizada por Liu Haoran entre otros, se basa en hechos reales y retrata la lucha por la supervivencia y la resistencia durante uno de los capítulos más oscuros de la historia china.

7. Barron's Cove

8. 50 primeras citas

Henry Roth es un biólogo marino de Hawaii que se pasa la vida inventando excusas para no comprometerse con las numerosas chicas con las que sale. Sin embargo, cuando conoce a la chica de sus sueños, la encantadora Lucy Whitmore, surge un extraño problema en la relación: cuando Lucy se levanta por las mañanas no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido el día anterior, de modo que Henry no tendrá más remedio que reconquistarla cada día.

9. La Patrulla Canina, poderosa patrulla

Cuando su último plan sale mal, el alcalde Humdinger y su sobrino Harold desvían accidentalmente un meteoro hacia Adventure Bay. La energía dorada del meteoro otorga superpoderes a la Patrulla Canina. Los heroicos Mighty Pups están en racha para salvar el día.

10. La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas disponibles en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming. (Paramount+)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.