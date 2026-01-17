Glosario de tecnología: qué significa Deep Web

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.
La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.
La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.
Qué es Deep Web
La Deep Web es el conjunto de contenidos que no son indexados por los motores de búsqueda comunes o que están ocultos para el usuario común, formado principalmente por páginas y datos cuyo acceso se encuentra restringido. Esta parte de la web requiere una autorización previa para ser visitada y contiene información sensible y/o ilegal.
¿Alguna vez has oído hablar de la Deep Web? Seguramente sí, pero no sabes exactamente en qué consiste. La Deep Web es una parte de Internet que se encuentra más allá de los motores de búsqueda y los sitios web habituales y que muchos consideran como el lado oscuro de la red.
Esta parte profunda del internet contiene información privada o ilegal a la que no se puede acceder con facilidad, a menos que sepas cómo buscarla.
¿Qué hay en la Deep Web?
La Deep Web es una parte de Internet a la que no se puede acceder a través de los motores de búsqueda convencionales. Está compuesta por información que no está indexada por los buscadores web y almacenada en bases de datos, redes privadas, servidores ocultos, servidores proxy y otros lugares en línea invisibles para el usuario promedio.
En la Deep Web hay muchas cosas diferentes, desde contenido académico hasta servicios ilegales. Aquí hay algunas de las principales cosas que puedes encontrar en la Deep Web:
Contenido académico . Hay numerosas fuentes académicas en la Deep Web, como libros electrónicos gratuitos, documentos científicos y artículos en línea. Mucho del contenido académico está disponible gratuitamente para que cualquiera pueda leerlo y descargarlo. Servicios ilegales . Desafortunadamente, también hay mucho contenido ilegal disponible en la Deep Web. Esto incluye drogas ilícitas, armas y tráfico humano. Aunque esta actividad criminal es peligrosa e incluso podría ser considerada un delito si se descubre, sigue existiendo debido a su naturaleza oculta. Mercados oscuros . Los mercados oscuros son portales secretos donde se comercializan productos ilícitos como drogas ilegales, armas y otros bienes prohibidos por ley. Están diseñados para permanecer ocultos a la vista del usuario promedio para evitar conflictos con las leyes locales. Redes sociales privadas . La Deep Web también alberga numerosas redes sociales privadas diseñadas para mantenerse alejadas de los motores de búsqueda tradicionales. Están diseñadas para proporcionar un entorno más seguro e inclusivo para sus usuarios donde se pueden compartir ideas sin temor a ser censurados o juzgados por el contenido publicado. Correo electrónico anónimo . En la Deep Web también hay servicios de correo electrónico anónimos diseñados para permitirle a los usuarios comunicarse entre sí sin revelar su identidad real ni ubicación geográfica real. Están protegidos mediante protocolos criptográficos avanzados y ofrecen mayor privacidad y seguridad que el correo electrónico normal.
¿Cómo acceder a la Deep Web?
La Deep Web es una parte de la web que no se puede acceder desde los buscadores tradicionales. Si quieres acceder a ella, necesitas tener conocimientos técnicos y contar con herramientas especializadas. Estas son algunas de las formas de navegar en la Deep Web:
Usa el navegador Tor . Es un navegador que permite realizar búsquedas en la Deep Web utilizando el servicio Tor, un sistema de conexión anónima que oculta tu dirección IP y evita que terceros identifiquen tu ubicación. Para usarlo, solo necesitas descargar el software desde su sitio web oficial y configurarlo para acceder a la Deep Web. Utiliza servidores ocultos . Estos servidores ocultos permiten a los usuarios navegar en la Deep Web sin revelar su ubicación ni dirección IP. Están diseñados para proporcionar información anónima y segura, por lo que requieren un protocolo diferente para acceder a ellos, como el protocolo onion routing (TOR). Accede a sitios.onion . Los sitios.onion son páginas web situadas en la Deep Web que no pueden ser encontradas utilizando los buscadores tradicionales como Google o Yahoo. Para visitarlos, primero debes descargar e instalar un navegador especialmente diseñado para esta tarea como Tor Browser o I2P Browser. Utiliza motores de búsqueda alternativos . Hay algunos motores de búsqueda alternativos diseñados específicamente para explorar contenido en la Deep Web como Grams o Torch Search Engine, entre otros. Están diseñados para encontrar información sobre temas no disponibles en los buscadores tradicionales y generalmente tienen menor control sobre lo que se publica en ellos, así que debes estar preparado para encontrar contenido inapropiado e ilegal cuando uses estas herramientas de búsqueda alternativas.
Diferencia entre la Deep Web y la Dark Web
La Deep Web y la Dark Web son dos conceptos que a menudo se confunden, pero en realidad son muy diferentes. La Deep Web es una parte del Internet que no es indexada por los motores de búsqueda convencionales. Está formada por sitios web y contenido que no se puede encontrar mediante una búsqueda en Google o cualquier otro motor de búsqueda. La Dark Web, por otra parte, es un conjunto de contenido ilegal e incluso peligroso, accesible únicamente a través de una red anónima como Tor.
Aquí hay algunas diferencias clave entre la Deep Web y la Dark Web:
Accesibilidad . La Deep Web está disponible para todos los usuarios de Internet a través de navegadores convencionales, mientras que la Dark Web requiere el uso de una red anónima para ser accedida. Contenido . La Deep Web está compuesta principalmente por información privada como correos electrónicos, bases de datos y archivos personales. En contraste, la Dark Web alberga sitios web con contenido ilegal e incluso peligroso como drogas o armas. Motivo . El objetivo principal de la Deep Web es proporcionar información privada y protegerla contra el acceso no autorizado. Por otro lado, el objetivo principal de la Dark Web es permitir el anonimato para aquellos que desean realizar actividades delictivas sin ser detectados por las autoridades.
¿Es legal la Deep Web?
La Deep Web es una parte de Internet que no es indexada por los motores de búsqueda comunes. Está compuesta por sitios web y contenido que sólo se puede acceder directamente a través de direcciones IP o URLs. Esta parte de la red es mucho más grande que la Web visible y contiene información que muchas veces está oculta al usuario común.
Mucha gente se pregunta si la Deep Web es legal o ilegal. La respuesta es: depende. La Deep Web contiene tanto contenido legal como ilegal, así que la legalidad depende del tipo de contenido con el que te encuentras en esta zona de Internet. Por ejemplo, hay algunos sitios web en la Deep Web donde puedes comprar drogas ilegales, armas y otros artículos prohibidos por la ley, lo cual está claramente prohibido por ley. Sin embargo, hay muchos otros sitios web legítimos en la Deep Web también, tales como sitios web corporativos privados, información científica y académica confidencial y otros tipos de contenido restringido para el público general.
Aquí hay algunas cosas para considerar a la hora de navegar por la Deep Web:
Siempre ejerce precaución al navegar en línea. No bajes archivos desde sitios web desconocidos ya que podrían ser maliciosos y dañar tu equipo o robar tus datos personales. Siempre asegúrate de estar utilizando un software antivirus actualizado antes de entrar a cualquier sitio web. Evita involucrarte con actividades ilegales en línea ya sea comprando, vendiendo o intercambiando productos ilegales u ofreciendo servicios relacionados con ellas. Si te atrapan haciendo algo así podría significar graves consecuencias legales para ti mismo/a. Procura limitar tu exposición a malware al evitar descargar archivos sospechoso o abrir links desconocidos dentro del navegador sin antes comprobar su procedencia confiable primero.
En definitiva, se trata más bien de sentido común cuando se navega por la profundidad de Internet. Evita las actividades ilegales e intenta mantenerte seguro/a mientras explora los pasillos virtuales profundamente escondidos dentro del World Wide Web.
La tecnología en la vida
La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.
Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, poco conocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.