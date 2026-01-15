Dólar: cotización de cierre hoy 15 de enero en Brasil

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 5,36 reales brasileños en promedio, lo que supuso un cambio del 0,63% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando cerró con 5,40 brasileños, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 0,46%, por ello en el último año todavía mantiene una bajada del 7,59%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, giró las tornas respecto del de la jornada previa, donde se anotó un ascenso del 0,05%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia. La cifra de la volatilidad es manifiestamente inferior a los números logrados para el último año (11,76%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en este contexto.