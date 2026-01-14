Noticias

Valor de cierre del dólar en Cuba este 14 de enero de USD a CUP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Cuba este 14 de enero de USD a CUP

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 24 pesos cubanos al cambio oficial, de modo que implicó un cambio del 0,02% comparado con los 24 pesos oficiales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,07%, de manera que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 0,2%.

Con respecto a jornadas previas, sumó dos fechas consecutivas de subida. La volatilidad referente a estos siete días fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general ahora mismo.

Temas Relacionados

DólarPeso cubanoTipo de cambioCubaNoticias

Últimas Noticias

Valor de cierre del dólar en Panamá este 14 de enero de USD a PAB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Euro: cotización de cierre hoy 14 de enero en Panamá

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Euro: cotización de cierre hoy 14 de enero en Cuba

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

República Dominicana: cotización de cierre del dólar hoy 14 de enero de USD a DOP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

República Dominicana: cotización de cierre

Dólar: cotización de cierre hoy 14 de enero en Bolivia

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy