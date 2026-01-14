Valor de cierre del dólar en Cuba este 14 de enero de USD a CUP

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 24 pesos cubanos al cambio oficial, de modo que implicó un cambio del 0,02% comparado con los 24 pesos oficiales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,07%, de manera que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 0,2%.

Con respecto a jornadas previas, sumó dos fechas consecutivas de subida. La volatilidad referente a estos siete días fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general ahora mismo.