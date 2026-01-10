Top de películas imprescindibles para ver HOY en Hulu Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Hulu. (Infobae)

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más vistas en Hulu Estados Unidos ya está disponible.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no te puedes perder.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más populares en Hulu en Estados Unidos

1. Rondallas

Un pequeño pueblo marinero se une para recuperar su rondalla, tras dos años de luto por el trágico naufragio de uno de sus pesqueros.

2. Supersalidos

En una de sus últimas noches como estudiantes del instituto, los amigos e inadaptados Evan y Seth experimentarán una legendaria odisea durante una tarde en la que intentan comprar bebida para una fiesta en la que estarán las chicas de sus sueños. En su peripecia les acompañará el indescriptible McLovin, otro amigo inadaptado que acaba de comprarse un carnet falso: su pasaporte para comprar el alcohol.

3. Ash

En el misterioso planeta Ash, Riya se despierta y descubre que su tripulación ha sido masacrada. Cuando un hombre llamado Brion llega para rescatarla, se desata un calvario de terror psicológico y físico mientras Riya y Brion deben decidir si pueden confiar el uno en el otro para sobrevivir.

4. Un papá genial

Sonny Koufax es un abogado treintañero al que nunca le ha gustado asumir las responsabilidades de su condición de adulto. Sin embargo, a medida que sus antiguos compañeros se van casando, Sonny se da cuenta de que si no hace algo pronto podría quedarse solo para el resto de su vida. Después de que su última novia le abandone por su inmadurez, decide hacer algo drástico que cambie su vida: adoptar a Julian, un niño de 5 años.

5. Neighbourhood Watch (Voisins)

La vida de una pareja gay se ve alterada cuando uno de sus vecinos los visita inesperadamente, pocos días después de unas elecciones nacionales. (Endimaris)

6. El hombre más afortunado de América (The Luckiest Man in America)

En 1984, un tipo desempleado experto en helados descubre que puede ganar un programa de televisión manipulando las tiradas de la ruleta. Pero su suerte cambia cuando los ejecutivos se dan cuenta de su truco. ¡No te pierdas los créditos para conocer al verdadero protagonista!

7. Cualquiera menos tú

Después de una primera cita increíble, la ardiente atracción entre ambos se enfría. Parecían la pareja perfecta, pero algo sucede y la cosa no va a más. Hasta que se reencuentran inesperadamente en una boda en Australia. Allí hacen lo que haría cualquier adulto: fingir que son una pareja.

8. Malas madres

En esta comedia, Amy (Kunis) tiene una vida aparentemente perfecta - un buen matrimonio, hijos inteligentes, una casa hermosa y un gran trabajo. Sin embargo se encuentra sobrecargada de trabajo, demasiada comprometida y agotada al punto de colapsar. Harta, une fuerzas con otras dos mamás estresadas (Bell y Hahn) en una búsqueda para liberarse de las responsabilidades convencionales y hacer frente a la mandamás de la asociación de padres de la escuela y a su grupo de mamás perfectas y devotas.

9. The Equalizer 2 (El protector 2)

Robert McCall (Denzel Washington) garantiza una justicia inquebrantable para los explotados y oprimidos, pero ¿hasta dónde llegará cuando se trate de alguien a quien ama?

10. The equalizer (El protector)

Robert McCall, un antiguo agente de la CIA que lleva ahora una vida tranquila, abandona su retiro para ayudar a Teri, que está siendo explotada por la mafia rusa. A pesar de que aseguró no volver a ser violento, contemplar tanta crueldad despertará en Robert un implacable y renovado deseo de justicia.

11. London Calling

Tras huir del Reino Unido por un trabajo que le salió mal, un asesino a sueldo venido a menos se ve obligado a cuidar del hijo de su nuevo jefe criminal y enseñarle a convertirse en un hombre.

12. RED 2

El agente retirado de operaciones encubiertas la CIA, Frank Moses (Bruce Willis), vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para emprender la búsqueda a nivel global de un dispositivo nuclear portátil desaparecido. Por el camino tendrán que enfrentarse a un ejército de implacables asesinos, despiadados terroristas y oficiales del Gobierno enloquecidos por el poder; todos ansiosos por hacerse con un arma devastadora y todos muy poco conscientes de lo que puede suponer enfrentarse al equipo de Retirados Extremadamente Peligrosos y sus tácticas de la vieja escuela.

13. Red

Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.

14. Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City

Nueva adaptación al cine de los videojuegos de Capcom. La que fue una pujante ciudad sede del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City, es ahora un pueblo agonizante del Medio Oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad convertida en un erial con un gran mal gestándose bajo la superficie. Cuando ese mal se desata, un grupo de supervivientes deben unirse para destapar la verdad detrás de Umbrella y sobrevivir a la noche.

15. The Equalizer 3

Desde que renunció a su vida como asesino del gobierno, Robert McCall (Denzel Washington) ha luchado para reconciliarse con las cosas horribles que ha hecho en el pasado y encuentra un extraño consuelo en hacer justicia en nombre de los oprimidos. Mientras se encuentra en su casa en el sur de Italia, descubre que sus nuevos amigos están bajo el control de los jefes del crimen local. A medida que los acontecimientos comienzan a complicarse, McCall entiende lo que tiene que hacer: convertirse en el protector de sus amigos enfrentándose a la temida mafia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.