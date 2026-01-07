Noticias

Valor de cierre del euro en Canadá este 7 de enero de EUR a CAD

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,19% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando marcó 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro marca una subida 0,35% y en el último año mantiene aún un ascenso del 3,43%.

Si comparamos el dato con días anteriores, encadenó cuatro fechas sucesivas en ascenso. En los pasados siete días la volatilidad presentó un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, lo que manifiesta que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal en este momento.

