Glosario de tecnología: qué significa Sistema informático

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué significa Sistema informático

Un sistema informático se define como la automatización de la información, pudiendo ser almacenada procesada y recuperada para su utilización. También se entiende como la relación que existe en el hardware, el software y el usuario para poder manejar los datos.

En otras palabras, un sistema informático es un conjunto de procesos y herramientas que permiten manipular la información de distintas formas.

Dicho control se logra gracias a la ayuda del hardware y el software. Ya sea por la utilización de un programa o un algún periférico en específico.

Debemos tener en cuenta que, aunque todo sistema informático tiene un fin en particular, siempre cumple con la función principal que es el manejo de la información en distintas ramas y situaciones.

Importancia de los sistemas informáticos

Hoy en día es casi imposible no saber lo que es un sistema informático, ya de manera consciente o inconsciente.

Y es que muchas de las cosas que utilizamos son sistemas automatizados informáticamente. Ya sea la página oficial de un banco o incluso el sistema de autenticación de huella de una empresa. Todo está dentro de la definición global de un sistema informático.

Con los diversos avances que han ido ocurriendo en la humanidad, se sabe que un buen sistema es algo muy preciado por cualquier persona que quiera organizar, vender o simplemente hacer algo digitalmente.

El auge de la tecnología y de la informática va en crecimiento, por lo que serán necesarios sistemas informáticos cada vez más eficientes.

Componentes de un sistema informático

Para entender mejor qué es un sistema informático, es necesario que hablemos sobre los componentes o partes de un sistema informático. Dicho lo cual, sus elementos son los siguientes:

Hardware . La parte física del sistema, esa que contiene los elementos físicos de todo el conglomerado como pueden ser las pantallas, circuitos, placas, tornillos, entre otros. Software . Comprende a todo aquello que no es palpable. Ejemplo de ello puede ser la información, así como también otros sistemas que tengan una gran responsabilidad para que el conjunto funcione correctamente. Un buen ejemplo podría ser un sistema operativo. Factor humano . Este es necesario para el correcto funcionamiento del sistema. Puesto que las decisiones humanas son muy importantes para asegurar que el funcionamiento del sistema informático sea óptimo.

En resumen, un sistema informático está formado por tres componentes: el hardware, el software y el factor humano.

Ejemplos de sistemas informáticos

En cuanto a los usos y aplicaciones que puede tener un sistema informático podemos exponer los siguientes ejemplos:

Smartphone . Quizás el ejemplo más claro para saber cómo funciona un sistema informático. O, mejor dicho, para entender cuál es su función. Diariamente los usuarios manejan sus teléfonos inteligentes añadiendo, borrando o moviendo gran cantidad de información. Todo ello, sería imposible sin un sistema informático. Smartwatch . Otro ejemplo claro de sistema informático y que además es bastante parecido al anterior, son los relojes inteligentes. Gracias a sus sistemas, estos dispositivos pueden realizar tareas simples como marcar la hora, pero también otras más complejas como medir las pulsaciones del corazón. Ordenador . Como ya hemos mencionado en párrafos anteriores, el sistema operativo es un gran ejemplo de sistema informático. ¿Y cómo funciona un ordenador? Pues principalmente, gracias al sistema operativo. Este hace que manejar una computadora sea muy sencillo.

La tecnología en la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.