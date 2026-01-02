La canción más sonada en Spotify Estados Unidos este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Man I Need

Olivia Dean

El nuevo éxito de Olivia Dean sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 1, ya que ha conseguido un total de 1.323.724 reproducciones.

2. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

La melodía de Taylor Swift va en descenso: ya llega a la segunda posición. Sus 1.283.924 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

3. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

La canción de HUNTR/X se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.180.946 reproducciones, motivo por el cual continúa en la tercera posición.

4. End of Beginning

Djo

Tras acumular 1.142.052 reproducciones, «End of Beginning» de Djo se mantiene en cuarto lugar.

5. So Easy (To Fall In Love)

Olivia Dean

«So Easy (To Fall In Love)», interpretado por Olivia Dean, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 953.692 reproducciones.

6. Choosin' Texas

Ella Langley

«Choosin' Texas» de Ella Langley es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 911.319 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. back to friends

sombr

Tras acumular 861.458 reproducciones, «back to friends» de sombr se mantiene en séptimo lugar.

8. WHERE IS MY HUSBAND!

RAYE

«WHERE IS MY HUSBAND!» de RAYE se vende como pan caliente. Ya lleva 826.874 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 8.

9. Ordinary

Alex Warren

«Ordinary» de Alex Warren pierde fuerza. Hoy solo cosecha 794.612 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno puesto, lo que apunta a que va de salida.

10. I Thought I Saw Your Face Today

She & Him

Un número tan favorable como 791.802 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de She & Him va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Brendan McDermid)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.