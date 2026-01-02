Dólar: cotización de cierre hoy 2 de enero en Bolivia

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 6,86 bolivianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,38% comparado con los 6,77 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,15%, por ello en el último año acumula aún un ascenso del 2%.

Analizando este dato con el de días pasados, invirtió la cotización de la jornada previa, donde se saldó con un descenso del 0,12%, mostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad fue ligeramente inferior a la acumulada en el último año, de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este momento.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.