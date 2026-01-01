Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Chile

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. Who

Jimin

El tema de Jimin es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 225.301 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. SENDA BELLAKONA

SINAKA

«SENDA BELLAKONA» de SINAKA se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 204.816 reproducciones, motivo por el cual sigue en la segunda posición.

3. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

Tras acumular 194.700 reproducciones, «Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)» de Germanini se mantiene en tercer lugar.

4. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el cuarto puesto, con 190.648 reproducciones.

5. Pasajero (w Lyon la f, Katteyes)

King Savagge

«Pasajero (w Lyon la f, Katteyes)» de King Savagge pierde fuerza. Hoy solo cosecha 186.110 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la quinta posición, lo que apunta a que va de salida.

6. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante», interpretado por El Bogueto, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 170.898 reproducciones.

7. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 162.790 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la séptima posición.

8. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 149.172 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. La Plena

W Sound

Tras acumular 147.224 reproducciones, «La Plena» de W Sound se mantiene en noveno lugar.

10. Pensando Brigido

Cris MJ

«Pensando Brigido», interpretado por Cris MJ, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 139.985 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

