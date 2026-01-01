Glosario de tecnología: qué significa Hardware de almacenamiento

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Hardware de almacenamiento

Hardware de almacenamiento se refiere a los dispositivos físicos de almacenamiento de datos, como discos duros, unidades flash y otros dispositivos similares. Estos dispositivos permiten el acceso rápido a los datos almacenados en ellos y proporcionan una forma conveniente de guardar información que se puede utilizar más tarde.

¿Cuáles son los mejores hardware de almacenamiento para tu PC? Esta es una pregunta que la mayoría de usuarios se hacen a la hora de construir o mejorar su computadora.

Existen varias opciones en el mercado que permiten escoger el equipo adecuado para adaptarse a tus necesidades. Si quieres conocer cuáles son las últimas novedades en hardware de almacenamiento y cuáles son las mejores opciones para tu computadora, sigue leyendo este artículo. Aquí encontrarás cuáles son las características, así como los tipos de hardware de almacenamiento que existen.

Características del hardware de almacenamiento

Las características del hardware de almacenamiento son importantes para considerar al elegir una solución para su computadora. Estas características incluyen capacidad, tipo de conexión, velocidad y fiabilidad.

Capacidad . Las unidades de almacenamiento tienen diferentes capacidades. Esto significa que puede elegir la cantidad de espacio que necesita para guardar sus datos. La capacidad más común es 1TB ( terabyte ), pero hay muchos otros tamaños disponibles, desde 128MB hasta 16TB o más. Tipo de conexión . Los dispositivos de almacenamiento se pueden conectar a la computadora a través de varios tipos de conexiones. Estas incluyen USB (Universal Serial Bus), SATA (Serial ATA), eSATA (External Serial ATA) y FireWire (IEEE 1394). El tipo adecuado depende del dispositivo y la computadora en la que se va a usar. Velocidad . Esta es una medida del rendimiento del dispositivo. Se expresa en «RPM» («revoluciones por minuto») o «MB/s» («megabytes por segundo»). La velocidad más común para los discos duros internos es 7200 RPM; sin embargo, muchos discos duros externos funcionan a 5400 RPM o menos para reducir el consumo de energía y el calor generado. Fiabilidad . La fiabilidad es un factor importante a considerar cuando se elige un dispositivo de almacenamiento. Los discos duros mecánicos pueden fallar debido a problemas mecánicos; esta es la razón por la cual los fabricantes recomiendan hacer copias de seguridad regulares para proteger sus datos importantes. Los dispositivos flash no tienen partes mecánicas, lo que los hace menos propensos a fallar. Sin embargo, tienen un número limitado de ciclos lectura/escritura antes de que comiencen a fallar debido al desgaste físico interno.

Tipos de hardware de almacenamiento

A continuación se detallan los principales tipos de hardware de almacenamiento:

Disco duro . Es el dispositivo más utilizado para los equipos personales y empresariales. Ofrece varios terabytes para almacenar archivos, programas y datos importantes, además de velocidades adecuadas para su funcionamiento. Unidad flash USB . Es una memoria portátil pequeña y ligera. Se conecta a la computadora mediante puerto USB y ofrece capacidades desde 4GB hasta 128GB, ideal para copiar archivos grandes sin tener que llevarlos en un disco duro externo o en un CD/DVD. Discos ópticos . Estas unidades permiten grabar y leer datos e información en discos compactos como CDs, DVDs o Blu-Rays, siendo la más utilizada en el hogar o en pequeñas empresas, principalmente para guardar películas o fotografías digitales sin necesidad de grabarlas en un disco duro externo o memoria USB. Disco duro externo . Este dispositivo permite a los usuarios almacenar grandes cantidades de información fuera del equipo principal sin comprometer su espacio local; está conectado por puerto USB y ofrece capacidades entre 500GB hasta 4TB dependiendo del modelo elegido. Tarjeta SD (Secure Digital) . Es un dispositivo diminuto con alta capacidad de almacenamiento desde 2GB hasta 256GB; se encuentra generalmente dentro de teléfonos inteligentes, tablets e incluso cámaras digitales para guardar fotos y videos sin necesidad de conexión a internet u otros medios externos.

Es importante mencionar que todos los tipos antes mencionados deben ser utilizados e instalados bajo las recomendaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento durante el tiempo requerido. Además se recomienda crear copias regulares para evitar perder información importante en caso de fallos mecánicas u otros inconvenientes imprevistos que puedan surgir durante su uso.

Ejemplos de hardware de almacenamiento

Existen muchos tipos diferentes de hardware para almacenamiento, cada uno con sus propias características y capacidades. A continuación se muestran algunos ejemplos:

Discos duros . Estos dispositivos son la forma más común de almacenamiento en computadoras personales y servidores. Ofrecen gran capacidad, velocidad y fiabilidad, aunque son relativamente lentos en comparación con otros tipos de hardware para almacenamiento. Unidades SSD . Estas unidades son mucho más rápidas que los discos duros tradicionales, ya que no tienen partes móviles internas para la lectura/escritura de datos. Están diseñadas para entornos profesionales o usuarios avanzados que requieren alta velocidad y rendimiento en sus sistemas informáticos. Tarjetas flash USB . Estas tarjetas pueden ser utilizadas como unidades externas, permitiendo el intercambio fácil y seguro de archivos entre computadoras sin necesidad de cables ni adaptadores especializados.

La tecnología en la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.