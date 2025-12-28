Glosario de tecnología: qué significa Diferencia entre software libre y software propietario

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué significa Diferencia entre software libre y software propietario

La diferencia entre un software libre y un software propietario es que el software Libre se refiere a un software que es gratuito, libre de restricciones de uso, estudio, modificación y redistribución. Mientras que, por otro lado, el software Propietario es aquel que se distribuye bajo un contrato de licencia o copyright, el cual prohíbe su uso fuera del propio contrato. Es decir, requiere el pago de una licencia para ser utilizado.

Diferencias entre software libre y software propietario

Las diferencias entre el software libre y el software propietario son importantes y hay que entenderlas antes de tomar una decisión sobre cual utilizar para un proyecto. Estas son algunas de las principales diferencias entre software libre y software propietario:

Coste . El software libre es gratuito, mientras que el software propietario suele costar dinero. Código Fuente . El código fuente del software libre está disponible para los usuarios, mientras que en el caso del software propietario no. Esto significa que los usuarios pueden modificarlo a su gusto, algo que no se puede hacer con el software propietario. Libertad de Uso . El software libre permite a los usuarios usarlo como quieran, sin ninguna restricción. Por otro lado, el uso del software propietario está regulado por contratos de licencia. Seguridad . El código fuente abierto del software libre permite a los programadores verificar y mejorar su seguridad. Por otro lado, muchos programadores consideran que la seguridad del software propietario es más débil debido a su naturaleza cerrada. Actualizaciones . Muchos desarrolladores ofrecen actualizaciones constantes para sus programas de manera gratuita. Por otro lado, las actualizaciones para el software propietario son caras y muchos usuarios prefieren no comprarlas por la falta de recursos económicos. Soporte Técnico . Los desarrolladores de Software Libre ofrecen soporte técnico gratuitamente a través de la comunidad en línea o foros en Internet, mientras que muchas compañías cobran por soporte técnico para sus productos propietarios.

Como se puede ver, hay muchas diferencias entre el Software Libre y Propietario y es importante considerarlas antes de tomar una decisión sobre cuál elegir para nuestros proyectos informáticos.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.