Glosario de tecnología: qué significa Hardware

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué es Hardware

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

El hardware es el conjunto de elementos físicos que forman parte de un sistema informático.

Al tratarse de elementos enteramente físicos, se pueden catalogar dentro de él una gran variedad de componentes. Desde los eléctricos, hasta incluso los mecánicos.

En definitiva, todo aquello que pueda ser tocado y que además contribuya al funcionamiento de un sistema informático debe ser llamado hardware.

Origen de la palabra “Hardware”

El origen de la palabra hardware proviene del inglés. «Hard» significa duro y «ware» se traduce como utensilio que forma parte de algo.

De manera completa, el significado del concepto es “partes duras”, por lo que es fácil deducir cuál es su función, al menos por la propia palabra.

Además, también es importante recordar que hace referencia a muchas cosas como elementos mecánicos, electrónicos, eléctrico, entre otros.

Tipos de Hardware

Existe un conglomerado de tipo que deben nombrados, pues cada uno tiene funciones específicas:

Hardware de almacenamiento. Dispositivos periféricos. Hardware gráfico. Hardware de procesamiento.

Partes del hardware de un ordenador

Si bien es cierto que el hardware hace referencia a toda la estructura física que contribuye a un sistema informático, también es cierto que de las utilidades más comunes y utilizadas son las que tienen en un ordenador.

Es por esto mismo que pasaremos a explicar un poco los componentes físicos que suele tener un computador :

Tarjeta madre : La tarjeta madre, también conocida como placa base o placa madre, es la encargada de controlar y conectar todos los elementos y dispositivos de un pc. Básicamente es la base física donde estarán la mayoría de los elementos más importantes.

También se debe mencionar que está hecha de fibra de vidrio. La razón es que debe resistir a altas temperaturas.

Gabinete (o Case) : El gabinete o Case es la estructura base. Es decir, la parte física que brinda el soporte y el resguardo a los demás componentes físicos. Sin un gabinete, todo lo que está dentro estaría al aire libre y, por consiguiente, en riesgo. Unidades de salida y entrada : Hace referencia a todo conector que existe en la tarjeta madre o bien, en el gabinete. Desde los slots donde se coloca la memoria RAM, hasta el conocido conector USB que sirve para pasar información entre dispositivos. Unidad central de proceso (CPU) : También conocido como CPU, se trata del cerebro del computador. Su velocidad se mide en ciclo o frecuencia por segundo. Unidades de memorias : Aquí hay dos partes. Así, un ordenador hace uso de la memoria RAM y de la memoria ROM (O almacenamiento interno ). La memoria RAM es la volátil. Es decir, un área temporal que permite que aplicaciones hagan sus funciones. La memoria ROM por otro lado es de solo lectura, por lo que tiene información guardado y que permanece allí incluso después de estar fuera de la electricidad. Unidad de almacenamiento : Los discos duros son la unidad que almacena la información del dispositivo. Por ejemplo, las imágenes, los vídeos o los programas instalados se almacenan en esta memoria. Gracias a ello, podemos consultar nuestra información en las carpetas correspondientes.

Importancia del hardware

Como ya se sabe, al tratarse de la parte física de un sistema informático, su importancia es innegable. Este se ve pues es la primera interacción que tiene un usuario con el sistema, siendo que además también da valor a todo lo que se quiera plasmar.

Ya sea para escribir un documento, o incluso manejar a través de un software necesitamos el hardware.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, poco conocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.