La canción más sonada en Apple Uruguay este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público uruguayo.

Lo más escuchado

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01), interpretado por Lluvia para Dormir, continúa en el primer lugar de la lista.

2. Si Te Pillara

La Dosis y La Nueva Escuela

Si Te Pillara de La Dosis y La Nueva Escuela sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 2, tras subir del 4 en el que se encontraba ayer.

3. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

El sencillo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el tercer puesto, lo que apunta a que va de salida.

4. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Cuando No Era Cantante RMX (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Lo más nuevo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef, Cuando No Era Cantante RMX (Remix), entra directamente al quinto lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. Los Mayores

La Nueva Escuela

Los Mayores de La Nueva Escuela es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia de Taylor Swift se vende como pan caliente. Pasa del puesto 9 de ayer al 7 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

8. Maquillaje

La Nueva Escuela

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a La Nueva Escuela. Quizás por esto es que Maquillaje debuta en el ranking directamente en el octavo puesto.

9. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. MIA (feat. Drake) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny va en descenso: ya llega a la décima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.