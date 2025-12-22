Apple Ecuador: las 10 canciones más sonadas hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

La canción de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la primera posición.

2. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Tití Me Preguntó, entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Moscow Mule

Bad Bunny

La melodía de Bad Bunny va en descenso: ya llega a la tercera posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 2.

4. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny y Daddy Yankee. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada La Santa, debute en el cuarto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. Vete

Bad Bunny

Con una diferencia favorable de 2, Vete de Bad Bunny se sitúa hoy en el puesto 5 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

6. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

El que fuera un exitazo de El Bogueto va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la sexta posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4.

7. no tiene sentido

Beéle

El sencillo más reciente de Beéle ya se vislumbra como un nuevo clásico. no tiene sentido entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se encuentra en noveno lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 8.

10. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

En décimo lugar, continúa VOY A LLeVARTE PA PR de Bad Bunny.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un alza de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.