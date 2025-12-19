Ranking Spotify en Estados Unidos: top 10 de las canciones más populares de este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones favoritas del momento

1. Rockin' Around The Christmas Tree

Brenda Lee

Tras acumular 1.973.589 reproducciones, «Rockin' Around The Christmas Tree» de Brenda Lee se mantiene en primer lugar.

2. Jingle Bell Rock

Bobby Helms

«Jingle Bell Rock», interpretado por Bobby Helms, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 1.677.598 reproducciones.

3. Last Christmas

Wham!

La nueva producción de Wham! se vende como pan caliente. Ya lleva 1.604.189 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 3.

4. All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey

Un número tan favorable como 1.602.073 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Mariah Carey va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el cuarto puesto.

5. It's the Most Wonderful Time of the Year

Andy Williams

«It's the Most Wonderful Time of the Year» de Andy Williams se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.346.797 reproducciones, motivo por el cual continúa en la quinta posición.

6. Santa Tell Me

Ariana Grande

«Santa Tell Me» se ubica en el sexto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.336.433, lo que marca un hito en la carrera musical de Ariana Grande.

7. The Christmas Song (Merry Christmas To You)

Nat King Cole

«The Christmas Song (Merry Christmas To You)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la séptima posición, con 1.333.944 reproducciones.

8. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Dean Martin

«Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» de Dean Martin va en descenso: ya llega a la octava posición. Sus 1.317.971 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. Underneath the Tree

Kelly Clarkson

«Underneath the Tree» de Kelly Clarkson es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.221.027 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. Sleigh Ride

The Ronettes

«Sleigh Ride», interpretado por The Ronettes, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 1.130.567 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.