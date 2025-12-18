La canción más sonada en Spotify Uruguay hoy

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

La canción de Roze Oficial se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 29.663 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

Esta es la canción que se ubica en el segundo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 22.707, lo que marca un hito en la carrera musical de ROSALÍA.

3. Soy Favela

La T y La M

«Soy Favela» de La T y La M va en descenso: ya llega al tercer lugar. Sus 22.254 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

4. La Plena

W Sound

Tras haberse reproducido 21.787 veces, «La Plena» de W Sound se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 4.

5. Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)

La Dosis

«Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)» de La Dosis se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 21.677 reproducciones.

6. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)», interpretado por Ovy On The Drums, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 20.426 reproducciones.

7. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, ya que ha conseguido un total de 20.353 reproducciones.

8. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

Un número tan favorable como 20.251 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de El Bogueto va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto.

9. UWAIE

Max Carra

«UWAIE» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno lugar, con 20.185 reproducciones.

10. Los Mayores

LA NUEVA ESCUELA

«Los Mayores» de LA NUEVA ESCUELA pierde fuerza. Hoy solo cosecha 18.647 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.