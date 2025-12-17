Glosario de tecnología: qué significa Biotecnología marrón

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Biotecnología marrón

La biotecnología marrón es un tipo de biotecnología que incorpora especies vegetales muy resistentes en suelos desérticos y áridos con el objetivo de aumentar la flora y la biodiversidad del entorno.

En otras palabras, la biotecnología marrón es una rama de la biotecnología que está relacionada con las tierras áridas y poco fértiles.

De hecho, la razón por la que se llama biotecnología marrón es precisamente porque representa el color de este tipo de zonas.

Es por este motivo que también se conoce como biotecnología del desierto.

La tecnología utilizada por este tipo de biotecnología tiene como fin generar un impacto beneficioso mediante el uso de semillas mejoradas y libres de enfermedades que consiguen un uso eficiente del agua debido a las escasas lluvias.

Importancia de la biotecnología marrón

Aunque solo un 8% de la población mundial vive en desiertos, existen más de 2.000 millones de personas viviendo en zonas en peligro de desertificación.

Es por ello que la biotecnología marrón está avanzando a pasos agigantados por una creciente necesidad de desarrollar e impulsar ecosistemas más ricos.

Por otra parte y sin perjuicio de lo anterior, la biotecnología del desierto o marrón tiene actualmente su foco de trabajo en África. En este continente, la mitad de la población vive en estas zonas y en ella se encuentran los países más pobres del mundo. Especialmente, debido a los escasos recursos cuya causa está en la calidad del suelo.

En este contexto, es la biotecnología marrón la encargada de impulsar plantaciones que sean capaces de reducir el hambre y alimentar correctamente a su población.

Objetivo de la biotecnología marrón

Si seguimos profundizando en este tipo de biotecnología, caeremos en la cuenta de que aunque su fondo sea mejorar la calidad de vida en las zonas desérticas, no deja de lado otros aspectos.

Así pues, la idea de desarrollar cultivos que soporten climas extremos, está combinada con un respeto por la biodiversidad y a las costumbres de la zona.

En esta línea, como hemos mencionado anteriormente, el funcionamiento de la biotecnología marrón está centrado en crear semillas de alta calidad que sean capaces de crecer en suelos secos y salinos. Unido a esto, también se introducen y desarrollan métodos agrícolas y de gestión de recursos. Ejemplo de lo anterior es introducir microorganismos y ganado que facilite el crecimiento de los cultivos.

Ejemplos de la biotecnología marrón

Es indudable el impacto que tiene la biotecnología marrón en la vida de las personas que viven en regiones desérticas. Es por eso, que nos parece apropiado, comentar algunos de los avances que ha conseguido esta rama de la biotecnología.

El investigador Magnus Larson ha realizado un experimento cuyo objetivo es frenar el crecimiento del desierto. Concretamente, gracias a una bacteria que excreta carbonato de calcio y sustancias adhesivas puede bloquear el desplazamiento de las dunas. La bacteria Bacillus pasteurii es capaz de construir el equivalente a un muro de 6.000 kilómetros que facilite el cultivo de la tierra a largo plazo. Ya se han realizado más de 300 cultivos mejorados de plantas como el garbanzo, el mijo o el sorgo. Los cuales son clave en la alimentación de muchas zonas desérticas.

