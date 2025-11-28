Glosario de tecnología: qué significa Memoria virtual

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Memoria virtual

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Freepik)

La memoria virtual es una técnica que se encarga de gestionar la memoria, esto implica que se utiliza un espacio del disco duro (o disco sólido) para actúe como memoria RAM.

En líneas generales, la técnica toma espacio del almacenamiento del ordenador para utilizarlo como memoria RAM adicional.

Origen del concepto de memoria virtual

Se conoce que dicho concepto apareció por primera vez en Berlín de 1956, esto gracias al físico alemán Fritz-Rudolf Güntsch.

No obstante, a partir del año 1985 es que la definición de memoria virtual hizo acto de presencia en los sistemas más comerciales.

Esto último gracias a que Intel y Windows comenzaron a ofrecer el uso de la memoria virtual dentro de sus servicios.

El concepto surgió como un método de ahorro, haciendo posible que equipos que no tuvieran tanta memoria RAM, fueran un poco más rápidos.

Con el paso de los años, el concepto quedó implantado en los sistemas operativos modernos, siendo casi que una necesidad.

Características de la memoria virtual

Actualmente se encuentra en casi todos los sistemas operativos. Al tratarse de un tipo de memoria no física, es más accesible para la CPU. Si no se utilizan fragmentos de esta, no se cargan ni se descargan, quedando simplemente allí. Normalmente se utiliza cuando la memoria RAM se encuentra llena. Su uso y creación fue hecha para optimización de computadoras con baja memoria, además de ser un complemento importante de la memoria RAM.

Diferencias entre la memoria virtual y la memoria RAM

Es importante aclarar que las dos son cosas distintas. Comenzando por el hecho de que una es completamente física, mientras que la otra es totalmente virtual.

Y si bien es cierto que sirve como un espacio de memoria adicional, no es una herramienta o instrumento físico.

Como se dijo antes, hace uso del almacenamiento principal para así tener un módulo extra.

También es importante aclarar, que es muchísimo menor en comparación a la capacidad que pueda otorgar una memoria RAM completa.

Ventajas de la memoria virtual

Hace que el uso de la memoria principal sea más óptimo. Se encarga de procesos pequeños, para así liberar trabajo menor a la memoria RAM. Permite al computador hacer uso de más memoria RAM que la tiene en realidad.

Desventajas de la memoria virtual

En primer lugar, se debe decir que, aunque el sistema tome una parte del almacenamiento como una porción de memoria, su rendimiento no será igual. La RAM tiene un uso particular y específico, algo que la virtual imita en una menor escala. En definitiva, no puede ser comparada con la capacidad de un slot que tiene una función específica y única.

Importancia de la memoria virtual

La importancia de la memoria virtual radica en que, si el ordenador no tiene memoria suficiente, no se podrán ejecutar programas o los que se estén ejecutando tendrán problemas e irán más lento.

Hay que tener presente que una memoria virtual nunca será mejor que una ampliación de RAM, pero sirve como una alternativa para poder ejecutar múltiples programas sin la posibilidad de que la RAM se sobrecargue.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que rápidamente avanza.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, desconocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.