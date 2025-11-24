Principal índice de Bruselas registra ganancias en la apertura del mercado de este 21 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 21 de noviembre con subidas del 0,49%, hasta los 4.995,94 puntos, tras la apertura. Con respecto a días pasados, el indicador encadena tres fechas seguidas en dígitos positivos.

Si consideramos los datos de la última semana, el BEL-20 INDEX registra una bajada 0,77%; aunque en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 19,32%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,78% por debajo de su máximo del presente año (5.086,72 puntos) y un 29,35% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.