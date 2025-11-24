Hang Seng cerró operaciones/la jornada con ganancias este 24 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día optimista para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la jornada financiera del lunes 24 de noviembre con notables ascensos del 1,97%, hasta los 25.716,50 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 25.770,45 puntos y un mínimo de 25.369,29 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,56%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una bajada 2,53%; por contra en el último año acumula aún un incremento del 32,32%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,76% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.287,12 puntos) y un 36,25% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.