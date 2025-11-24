Noticias

BIST 100 cierra operaciones a la baja este 24 de noviembre

Cierre de sesión BIST 100: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el BIST 100, que terminó la jornada del lunes 24 de noviembre con leves bajadas del 0,32%, hasta los 10.888,02 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 10.944,50 puntos y un mínimo de 10.816,41 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,17%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BIST 100 registra una subida 1,78%, por lo que en términos interanuales aún acumula un incremento del 14,01%. El BIST 100 se sitúa un 5,57% por debajo de su máximo del presente año (11.529,80 puntos) y un 20,86% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (9.008,85 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden agruparse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

