Los 10 animes más exitosos del momento que puedes disfrutar el fin de semana

Esta semana se popularizó el anime Sanda producido por el prestigioso estudio Science SARU (conocido por Devilman Crybaby, Ping Pong the Animation, Scott Pilgrim Takes Off, Dandadan, etc.) y dirigido por Fūga Yamashiro en su debut como director de serie. Sanda llegó al fin de semana como el tercer anime más visto de la plataforma Crunchyroll a nivel global.

La historia está ambientada en un Japón contemporáneo donde, por razones todavía desconocidas, los niños han dejado de nacer completamente. La población infantil desapareció hace años y la sociedad se ha adaptado a una vida sin menores de edad.

La protagonista es Sanda Tohko, una chica de secundaria que vive una vida aparentemente normal junto a sus compañeros. Todo cambia cuando un día descubre que uno de sus compañeros de clase, Kazushige Tobinaga, está empezando a transformarse físicamente en Santa Claus (de ahí el título “Sanda”, que es como se pronuncia “Santa” en japonés).

A partir de ese momento, Tohko y sus amigos se ven envueltos en una conspiración que mezcla elementos de folclore navideño japonés, misterio y ciencia ficción, mientras intentan ocultar y entender qué le está pasando a su amigo y por qué está relacionado con la desaparición de todos los niños del país.

Oguri Cap, una chica caballo cuyo estilo de carrera salvaje desafía todo sentido común, se esfuerza por convertirse en la corredora más fuerte en la Academia de Entrenamiento Kasamatsu, una escuela que enseña a las chicas caballo a competir. (Prime Video).

1.- Umamusume: Cinderella Gray P2

Oguri Cap es una prodigio que llegó para sacudir el mundo de las carreras. Su arrolladora trayectoria en la escena nacional parecía imparable, hasta que Tamamo Cross, la mejor Umamusume la vence y nombra al “Monstruo Ceniza” como su rival. Umamusumes de todo el mundo llegan a Japón. Para enfrentarse a ellas. ¡La Cenicienta que marcó una época está entrando en un nuevo territorio!

2.- My Hero Academia FINAL SEASON

My Hero Academia presenta un nuevo tráiler de su última temporada.

La serie sigue a Izuku Midoriya, un niño que nace sin un “Don” en un mundo donde el 80% de la población lo tiene. A pesar de esto, Izuku sueña con ser un héroe como su ídolo, All Might.Tras heredar el “Don” de All Might, Izuku se matricula en la U.A. High School, una academia de héroes. Allí, Izuku entrena con sus amigos, entre los que se encuentran, Katsuki Bakugo, amigo de la infancia, Shoto Todoroki, inteligente y fuerte, Ochaco Uraraka y Tenya Iida. Juntos, Izuku y sus compañeros de clase ser harán más fuertes mientras exploran la dura realidad tras lo que significa ser un héroe.

3.- SANDA

Japón, un futuro cercano. Con una natalidad muy baja, los niños son atesorados, pero vigilados. Santa está prohibido por considerarse peligroso. En Navidad, Kazushige Sanda, estudiante y descendiente de Santa, es atacado por su compañera Fuyumura, quien quiere que encuentre a su amiga desaparecida, Ono. “Santa, encuéntrala”. Para protegerlos, Sanda se convierte en Santa y enfrenta a los adultos.

4.- SPY x FAMILY S3

Spy x Family llega a los cines con Spy x Family: Code White

Todo el mundo tiene una parte de sí mismos que no puede mostrar a los demás.En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría.La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, “Twilight”, en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países.

5.- This Monster Wants to Eat Me

"He venido a devorarte." Hinako es una chica que vive sola junto al mar. Un día, una sirena llamada Shiori toma su mano y le habla con dulzura. Se dice que la carne y sangre de Hinako son excepcionalmente deliciosas, tanto, que atraen a innumerables monstruos. Crunchyroll

Hinako vive sola junto al mar, sumergida en el silencio tras haber perdido a su familia años atrás. Un día, una sirena llamada Shiori la salva de un monstruo y le dice que ha venido a comérsela… pero cuando llegue el momento. Hasta entonces, Shiori permanecerá a su lado para protegerla. Entonces, un profundo anhelo despierta en Hinako: quizá esta chica pueda concederle final que tanto espera.

6.- May I Ask For One Final Thing?

En medio de un baile, el prometido de Scarlet, Kyle, rompe su compromiso de repente. Es acusada falsamente de ser una acosadora y la gente la llama injustamente "Villana". Los aristócratas y las familias nobles la denuncian.. Crunchyroll en Español

Scarlet ya ha soportado bastante los abusos de su prometido. El segundo príncipe Kyle no solo es arrogante y vulgar, sino que además rompe su compromiso con ella en pleno baile. Y, por si fuera poco, la acusa de un crimen que jamás cometió. Enfadada por la traición, Scarlet desata toda su furia y la propina al príncipe y a sus nobles una paliza que nunca olvidarán.

7.- Ranma1/2 (2024) S2

El popular manga estrena nueva serie Crédito:Netflix

Akane Tendo conoce a su prometido, Ranma Saotome, un experto en artes marciales con un detallecito menor: por arte de magia, se transforma en chica cuando toca el agua fría.

8.- To Your Eternity S3

Al principio el "orbe" llegó a la Tierra. Podía hacer dos cosas: tomar la forma de cualquier cosa con la que interactuara y regenerarse para volver a la vida. El orbe se convirtió en roca, luego en lobo y finalmente en un chico, pero vaga por el mundo como un recién nacido que no sabe nada. Como niño se convierte en Fushi. Crunchyroll

Al principio el “orbe” llegó a la Tierra. Podía hacer dos cosas: tomar la forma de cualquier cosa con la que interactuara y regenerarse para volver a la vida. El orbe se convirtió en roca, luego en lobo y finalmente en un chico, pero vaga por el mundo como un recién nacido que no sabe nada. Como niño se convierte en Fushi. Poco a poco va conociendo la amabilidad humana y Fushi no solo aprende a sobrevivir, sino que crece como “persona”. Pero su viaje queda ensombrecido por Nokker, un destructivo e inexplicable enemigo, así como por las crueles depedidas de aquellos a quienes ama.

9.- Pass the Monster Meat, Milady!

Toda dama noble que se precie debe tener gustos refinados, y la delicadeza que Lady Melphiera prefiere son… ¡los monstruos! Lamentablemente, la sociedad desaprueba estos antojos poco femeninos y la etiqueta como la “Villana Voraz”.. Crunchyroll en Español

Toda dama noble debe tener unos gustos refinados, y lo que más disfruta la señorita Melphiera son… ¡los monstruos! Por desgracia, la sociedad no ve con buenos ojos tales antojos y la apoda la “Villana Voraz”. En pleno banquete, un monstruo la ataca, pero la salva el “Duque Sediento de Sangre”. Es brutal, misterioso y encantador. ¿Será él la primera persona que aprecie su monstruoso apetito?

10.- My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s

¡Akira Oda y sus compañeros de instituto son invocados a otro mundo! Mientras que los demás reciben habilidades impresionantes, Akira es un asesino “mediocre”. Sin embargo, pronto sus características superan a las del “héroe”, la profesión más poderosa. Cuando Akira empieza a sospechar del rey que realizó la invocación, le acusan en falso de un crimen y se ve obligado a huir.

El auge del anime

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series.

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.