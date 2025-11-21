Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 3,61% al cierre de este 21 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Taiwan Weighted, que terminó la sesión del viernes 21 de noviembre con fuertes caídas del 3,61%, hasta los 26.434,94 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 26.821,97 puntos y un volumen mínimo de 26.395,98 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,59%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un descenso 3,51%; pero en términos interanuales acumula aún un incremento del 12,35%. El Taiwan Weighted se sitúa un 6,7% por debajo de su máximo del presente año (28.334,59 puntos) y un 52% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.