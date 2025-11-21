Índice Russell 2000 cierra jornada este 21 de noviembre con ganancia de 2,8%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de subida para el Russell 2000, que acabó rueda bursátil del viernes 21 de noviembre con grandes subidas del 2,8%, hasta los 2.369,59 puntos. El indicador llegó a un máximo de 2.383,55 puntos y un mínimo de 2.306,78 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,22%.

Con respecto a la última semana, el Russell 2000 marca una disminución del 0,78%. El Russell 2000 se sitúa un 5,99% por debajo de su máximo del presente año (2.520,44 puntos) y un 34,58% por encima de su cotización mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el precio de un un conjunto de activos, para lo cual toma datos de distintas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).