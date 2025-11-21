El Índice ATX este 21 de noviembre: pierde terreno tras el cierre de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el ATX, que cerró rueda bursátil del viernes 21 de noviembre con bajadas del 0,64%, hasta los 4.789,17 puntos. El indicador llegó a un máximo de 4.812,70 puntos y la cifra mínima de 4.741,26 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,48%.

En la última semana, el ATX anota una disminución 1,32%; por el contrario desde hace un año mantiene aún una subida del 35,57%. El ATX se sitúa un 2,89% por debajo de su máximo del presente año (4.931,68 puntos) y un 32,95% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.602,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.