Acciones de Moscú a la baja: MOEX Russia Index cae un 0,67% al cierre de la jornada este 20 de noviembre

Cierre de sesión MOEX Russia Index: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el MOEX Russia Index, que cerró rueda bursátil del jueves 20 de noviembre con ligeras caídas del 0,67%, hasta los 2.628,31 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 2.661,12 puntos y un mínimo de 2.617,57 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,64%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el MOEX Russia Index acumula un incremento 3,34%, por ello desde hace un año aún acumula una subida del 3,86%. El MOEX Russia Index se sitúa un 20,98% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 6,12% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.476,79 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

