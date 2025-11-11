Chile: sismo de magnitud 4.0 en Socaire

El sismo comenzó a las 04:44 horas (hora local) (Infobae)

La ciudad chilena de Socaire fue el epicentro de un temblor de magnitud 4.0 que se registró a las 04:44 horas (hora local) de este martes 11 de noviembre.

El temblor sucedió a 60.0 kilómetros de la ciudad y tuvo una profundidad de 207.0 kilómetros, de acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN).

El CNS también precisó que las coordenadas del epicentro del sismo se registraron a -24.023 grados de latitud y -67.544 grados de longitud.

Recuerda que ante cualquier terremoto sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.

Tras un sismo, revisa tu casa en búsqueda de posibles afectaciones, usa tu celular solo en caso de emergencia, no satures las líneas telefónicas, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un temblor puede pasar en cualquier instante, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un terremoto conserva la calma y encuentra un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no utilices los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

Los sismos más fuertes de Chile

Desde 1570, han sucedido alrededor de un centenar de sismos de gran fuerza en Chile, de los cuáles casi una treintena fueron de magnitud superior a 8.

De acuerdo con el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres, en promedio, ocurre un sismo por encima del 8 de magnitud cada década. Estos son alguno se los terremotos más importantes registrados en la historia de Chile.

El terremoto más fuerte de la historia

La tarde del 22 de mayo de 1960 ocurrió el terremoto más grande del que se tenga registro, con magnitud 9.5, tuvo como epicentro la ciudad de Traiguén, en la provincia de Malleco. Sin embargo, es conocido como el “sismo de Valdivia” porque fue donde más daños hubo.

El movimiento telúrico provocó, además, un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura que arrasó con buena parte del sur del país. El maremoto se resintió más allá de Chile, llegando hasta Asía, en Japón, por ejemplo, fue golpeado con olas de seis metros de altura, dejando a su paso varios muertos e importantes afectaciones.

La cifra oficial de muertos no es precisa, solo se sabe que hubo más de 2 mil víctimas.

El último gran terremoto

El último gran temblor que golpeó a Chile fue el conocido como “27F” que ocurrió el 27 de febrero del 2010, el segundo terremoto más fuerte en su historia.

Con una magnitud 8.8, la actividad sísmica tuvo como epicentro las costas de la región del Maule y tomó por sorpresa a la población durante madrugada.

Al igual que en 1960, alrededor de medía hora después del sismo, un tsunami golpeó al país, principalmente en las regiones de Maule y Biobío. Fuera de Chile, el maremoto alcanzó a Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica, sin mayores afectaciones.

A consecuencia del terremoto murieron más de 500 personas y hubo alrededor de medio centenar de desaparecidos.

En 2010 ocurrió el sismo fuerte más reciente de Chile (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile)

El terremoto más letal

La noche del 24 de enero de 1939 ocurrió el terremoto más letal en la historia de Chile. Un temblor de magnitud 8.3 sacudió desde Valparaíso y hasta Temuco, sin embargo, fue en Concepción y Chillán donde hubo más daños.

Esta actividad sísmica fue conocida como el terremoto de Chillán porque fue justo ahí donde más destrucción provocó, con solo decir que más de la mitad de sus construcciones se desplomaron.

A consecuencia del sismo, se interrumpieron los servicios de electricidad, teléfono y telégrafo, no había transporte, la estación de ferrocarril quedó en el suelo y el desastre provocó la escasez de alimentos y agua.

En 1939 ocurrió el sismo más letal de Chile (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile).

El terremoto de Chillán de 1939 es la tragedia que más víctimas fatales ha cobrado en Chile. La cifra oficial de decesos fue de 24 mil, pero algunos calculan que fueron cerca de los 30 mil, aunque sólo 5 mil 685 fueron identificados.

Otros sismos

Además de los temblores mencionados, han habido otros importantes en la historia de Chile.

Se han registrado, por ejemplo, otros dos movimientos telúricos con magnitud superior a 8.5, sin embargo, estos han sucedido hace más de 100 años -sin contar los sismos ya mencionados-, según los registros del CSN.

La madrugada del 8 de julio de 1730 se registró un temblor de 8.7 de magnitud en Valparaíso que dejó alrededor de 3 mil fallecidos. Otro sismo, esta ocasión de 8.8 de magnitud, se percibió en Arica la noche del 16 de septiembre de 1615, el cual sorprendentemente no dejó muertos.

Por otra parte, hay dos sismos más que dejaron un saldo de más de 2 mil víctimas: la noche del 9 de mayo de 1877, en Iquique, se registró un sismo de magnitud 8.5; y el de la mañana del 8 de febrero de 1570, que tuvo una magnitud de 8.3.