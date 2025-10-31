Los 10 K-dramas y programas más exitosos de Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera. Crédito: Netflix

Las producciones surcoreanas han experimentado un crecimiento sostenido en plataformas internacionales, impulsadas por estrategias de inversión y acuerdos exclusivos de distribución por parte de Netflix. Figuras de la industria y analistas del sector coinciden en que la demanda global de los llamados K-dramas ha transformado los hábitos de consumo en el entretenimiento en streaming.

De acuerdo con los últimos movimientos de la plataforma, Netflix ha optado por coproducir y garantizarse la exclusividad en la distribución de una gran variedad de series coreanas, lo que ha fortalecido su presencia como referente en el catálogo internacional. Como resultado, los K-dramas suelen ocupar posiciones destacadas entre los títulos más populares de la plataforma, llegando en varios casos a superar en audiencia a producciones originales procedentes de otros países.

La diversidad temática es uno de los elementos más valorados por las nuevas audiencias. El catálogo abarca géneros que van desde el romance y el drama romántico hasta la ciencia ficción y el thriller. El incremento en la variedad y la calidad de estas ficciones ha sido calificado como un factor decisivo en la expansión del fenómeno, según fuentes cercanas a la industria surcoreana.

Las series, programas y shows que arrasan esta semana en Netflix Corea

1.- Habilidad física: Asia

Atletas de élite participan en rigurosas pruebas de destreza física en la que está en juego el orgullo nacional. Al final, solo una bandera se alzará con la victoria.

2.- La vida soñada del Sr. Kim

Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera.

3.- Familia Typhoon

En medio de la crisis financiera de 1997, un hijo despreocupado hereda la empresa en quiebra de su padre. De joven rebelde a jefe novato, comienza a aprender lo que es la vida adulta.

Ambientado en 1997 durante la crisis financiera en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue a Kang Tae-poong (Lee Jun-ho), un joven despreocupado y derrochador que hereda la pequeña empresa familiar Typhoon Trading tras la muerte de su padre. Obligado a madurar de golpe, Tae-poong se convierte en CEO y lucha por salvar la compañía de la quiebra, junto a sus leales empleados, incluyendo a Oh Mi-seon (Kim Min-ha), una contadora diligente que sueña con ascender mientras cuida de su familia.

4.- Nuestra balada

Los aspirantes a cantantes suben al escenario con interpretaciones personales de baladas icónicas en un concurso donde las estrellas y los fanáticos cotidianos se unen para elegir a los ganadores. (Captura de pantalla)

Es un emocionante programa de audiciones musicales de supervivencia transmitido por SBS en Corea del Sur. Se estrenó el 23 de septiembre de 2025, a las 9 PM KST, y ya ha generado mucho revuelo por su enfoque fresco en el género de la balada, que es un pilar de la música coreana.

5.- El genio y los deseos

Esta es la encantadora historia de Jinn, un genio que despierta mil años después, y Ka‑young, su nueva ama.

Después de mil años, un genio excéntrico reaparece para ofrecer sus dones a una mujer de carácter reservado. El encuentro entre ambos plantea la posibilidad de que la magia altere su vida monótona y la conduzca hacia el amor y la fantasía.

6.- Mi secretaria gruñona

"Mi secretaria gruñona se queda con la tercera posición del listado. (Netflix)

En este show de variedades, las celebridades cuentan con un trato VIP ofrecido por dos asistentes poco convencionales: un ex administrador de activos de carácter gruñón y un antiguo camarero de club que ahora trabaja como taxista.

7- Chainsaw man

Denji es un joven pobre que debe trabajar como un cazador de demonios para saldar la deuda de su fallecido padre con la Yakuza. (Crunchyroll)

Denji es un adolescente que vive con un demonio motosierra llamado Pochita. Para pagar la deuda que le dejó su padre tras su muerte, ha tenido que ganarse el pan como puede matando demonios y vendiendo sus cadáveres a la mafia, aunque su vida siempre ha sido miserable.

8.- Románticos Anónimos

Una chocolatera brillante a quien le incomoda el contacto visual conoce a un heredero que no puede tocar a nadie. Crédito: Yong Film

Románticos Anónimos trata sobre una chocolatera genial pero con fobia social que tiene pánico a mirar a los ojos, y un heredero que no puede soportar el contacto físico. Su amor compartido por el chocolate los une y, a pesar de sus miedos y ansiedades, encuentran una manera de superarlos juntos a través de la repostería y la intimidad emocional.

9.- Escenario del crimen cero

En este programa de misterio, los jugadores participan en complejos escenarios como sospechosos o detectives con el objetivo revelar la verdad antes que los demás. (Netflix)

El formato consiste en que un grupo de jugadores asume el rol de sospechosos y detectives dentro de una escena de crimen ficticia. Para resolver el misterio, deben investigar la escena, reunir pistas y deducir la verdad antes que los demás, sin confiar en nadie.

10. - Un poco de superpoderes

Después de tocar fondo, Bunta consigue un extraño trabajo que le da poderes psíquicos para salvar el mundo, pero con una condición: no puede enamorarse de nadie. (Netflix)

