Top 10 Disney+ Argentina: “Parking” conquista el ranking de las películas más vistas del momento

Perseguidos tras presenciar un asesinato, Mateo y Lara tratan desesperadamente de huir de un estacionamiento que se transforma en un laberinto mortal. Todo se desencadena cuando en la primera jornada laboral de Mateo, quien cumple arresto domiciliario, conoce a Lara, una visitante que adquiere una estadía nocturna. Crédito: (Disney )

La preferencia de muchos espectadores por Disney+ se debe a la calidad de los guiones, el trabajo de producción, las actuaciones y los formatos que ofrece en sus series.

Producciones como Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria ilustran el auge de las series televisivas en el nuevo milenio, un fenómeno estrechamente vinculado al protagonismo de las plataformas digitales en la actual competencia del streaming.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Parking

"Parking" se mete en el ranking de las mejores películas de la plataforma de Disney en Argentina. (Disney+)

Mateo, un criminal bajo arresto domiciliario, inicia su primer día de trabajo en el turno nocturno de un estacionamiento con la intención de fugarse. Sin embargo, su plan se ve alterado cuando aparece Lara, una misteriosa mujer, que abona por un espacio para pasar la noche.

Seguido a esto, en el lugar comienzan a producirse hechos delictivos inesperados, por lo que Mateo rápidamente sale a buscar Lara para asegurarse de que esté a salvo.

No obstante, son testigos de un homicidio sangriento y son perseguidos por el asesino y su cómplice en el laberíntico edificio. A partir de esto, Mateo y Lara, a pesar de no conocerse, luchan juntos por escapar con vida del lugar.

2. Lilo & Stitch

Ohana significa familia, y la familia nunca te abandona. (Crédito: Disney)

Lilo es una niña hawaiana que se siente sola y decide adoptar un “perro” muy feo al que llama Stitch. Stitch sería la mascota perfecta.. si no fuera en realidad un experimento genético que ha escapado de un planeta alienígena y que ha aterrizado en la tierra por casualidad.

Con su amor y su inquebrantable fe en el “ohana” (el concepto hawaiano de la familia), Lilo termina conquistando el corazón de Stitch y le ofrece algo que el original perro nunca pensó tener: un hogar.

3. Elio

Conoce al líder de la Eh... Tierra. Mira el tráiler de "Elio", de Disney y Pixar.

Cuenta la historia de Elio, un niño de 11 años, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra.

4. Los Increíbles 2

"Los Increíbles 2" se meten a la cuarta posición del ranking. (Fuente: Pixar)

Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida ‘normal’ con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack cuyos superpoderes descubriremos. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte.

5. Los Increíbles (The Incredibles)

"Los Increíbles" siguen siendo una de las películas animadas mas vistas en Disney+ en Argentina. (Disney+)

Como Mr. Increíble y Elastigirl, Bob y su esposa Helen estaban entre los mejores luchadores contra el crimen. Por fin pueden volver a la acción cuando una misteriosa llamada cita a Bob en una isla remota.

6. El extraño mundo de Jack

"El extraño mundo de Jack" se mete en la sexta posición del listado argentino. (Disney+)

Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo.

7. Ratatouille

"Ratatouille" sigue siendo una de las películas animadas más aclamadas por el público argentino. (Disney)

Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia y del problema evidente que supone ser una rata en una profesión que detesta a los roedores.

El destino lleva entonces a Remy a las alcantarillas de París, pero su situación no podría ser mejor, ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de la cuisine.

A pesar del peligro que representa ser un visitante poco común (y desde luego nada deseado) en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy por la cocina pone patas arriba el mundo culinario parisino en una trepidante y emocionante aventura.

8. Crimen de una Dinastía: El caso Murdaugh (Murdaugh: Death in the Family)

Maggie y Alex disfrutan de una vida privilegiada como miembros de una de las familias más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico fatal, la familia enfrenta una prueba sin precedentes. Crédito: Disney

Maggie y Alex disfrutan de una vida de lujo y privilegio como miembros de una de las dinastías legales más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico mortal, la familia se enfrenta a una prueba sin precedentes. A medida que salen a la luz los detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas plantean preguntas que amenazan todo lo que Maggie y Alex aprecian.

9. Thunderbolts

"Thunderbolts" se queda con el noveno sitio del listado de Disney en Argentina. (Marvel Studios Thunderbolts)

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

10. Would You Marry Me? (우주메리미)

Un matrimonio arreglado con dinero como recompensa. Este es el nuevo estreno en el catálogo de series coreanas de Disney Plus.

Kim Woo Joo, un hombre algo narcisista y racional, regenta la histórica panadería de su familia. Un día, trabajando con la diseñadora Yoo Me Ri, ella le pide matrimonio repentinamente. Yoo Me Ri atraviesa dificultades en su vida, incluyendo la ruptura de su compromiso y un contrato fraudulento de su nueva casa.

Por esa época, recibe la buena noticia de que ha ganado un premio especial para recién casados: una casa adosada de lujo. Su problema es que ya ha roto su compromiso, por eso le propone matrimonio a Kim Woo Joo, el cual tiene el mismo nombre que su ex prometido. Así es como comienzan su falsa vida de recién casados durante 90 días.

Qué se puede ver en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (Twitter/APowerfulFist)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.