Valor de cierre del euro en Nicaragua este 9 de octubre de EUR a NIO

El euro cotizó al cierre a 42,35 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,24% si se compara con los 42,45 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota una bajada 1,32% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 12,45%.

Si confrontamos la cifra con días previos, sumó dos sesiones seguidas en caída. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a los números conseguidos para el último año (10,41%), de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.