Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,57 quetzales, lo que representa un aumento del 3,32% respecto al precio de cierre anterior de 8,3 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una subida del 3,17%, a pesar de una variación interanual negativa del -2,09%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, consolidándose en un aumento durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 33,83%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia del 20,53%, lo que sugiere una inestabilidad en el mercado.