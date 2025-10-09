Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 9 de octubre en Nicaragua

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El dólar es una de
El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,57% comparado con el dato de la sesión previa, cuando cerró con 36,42 córdobas, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula cambios ligeros; sin embargo desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 0,81%.

Si comparamos el valor con días anteriores, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que marcó una bajada del 0,66%, sin lograr establecer una tendencia estable. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un balance algo superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo normal.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

