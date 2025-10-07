Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de operaciones este 7 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el Taiwan Weighted, que acabó rueda bursátil del martes 7 de octubre con notables incrementos del 1,68%, hasta los 27.211,95 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 27.301,42 puntos y la cifra mínima de 27.017,08 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,04%.

Con respecto a la última semana, el Taiwan Weighted registra un incremento 6,38%, de modo que desde hace un año mantiene aún una subida del 22,11%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.