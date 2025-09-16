Cierre del índice Hang Seng de Hong Kong este 16 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin cambios para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó rueda bursátil del martes 16 de septiembre con una variación del 0,03%, hasta los 26.438,51 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 26.601,59 puntos y un volumen mínimo de 26.332,21 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,01%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un incremento 1,93%, por lo que desde hace un año aún conserva un ascenso del 51,56%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 0,03% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.446,56 puntos) y un 40,08% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual toma datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).