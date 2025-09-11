OMX Stockholm 30 pierde terreno al inicio de la jornada de este 11 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el OMXS 30, que empieza la jornada financiera del jueves 11 de septiembre con leves descensos del 0,2%, hasta los 2.623,89 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días pasados, el índice bursátil encadena tres jornadas consecutivas cayendo.

Con respecto a los últimos siete días, el OMXS 30 anota un incremento 0,63% y desde hace un año mantiene aún una subida del 5,76%. El OMXS 30 se sitúa un 5,02% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 20,6% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).