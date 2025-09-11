Noticias

Apertura del FTSE MIB IDX este 11 de septiembre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin cambios para el FTSE MIB IDX, que comienza la jornada en los mercados del jueves 11 de septiembre con una variación del 0,02%, hasta los 42.049,66 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas previas, el indicador con este valor interrumpe la racha que llevaba en las tres jornadas anteriores.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el FTSE MIB IDX marca una subida 0,14%, por lo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 26,75%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 2,91% por debajo de su máximo del presente año (43.310 puntos) y un 28,47% por encima de su cotización mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

