Apertura del Euro Stoxx 50 este 11 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión de leves movimientos para el EuroStoxx 50, que empieza la sesión del jueves 11 de septiembre con una variación del 0,03%, hasta los 5.363,25 puntos, tras la apertura. Respecto a días anteriores, el índice da la vuelta al dato de la jornada anterior en el que experimentó una disminución del 0,11%, mostrando en los últimos días una falta de continuidad en el resultado.

Con respecto a la última semana, el EuroStoxx 50 registra una subida 0,31%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 10,34%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,2% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 16,03% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.622,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un un conjunto de activos, por lo que recopila datos de diversas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con diferentes especificidades como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).