Noticias

Valor de cierre del dólar en Uruguay este 9 de septiembre de USD a UYU

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
Uruguay ha empezado a mostrar
Uruguay ha empezado a mostrar signos de recuperación después de los estragos que tuvo la pandemia de Covid-19 en la economía. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 40,14 pesos uruguayos en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,77% si se compara con el dato de la sesión previa, cuando marcó 39,45 pesos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 1,66%; sin embargo en el último año aún mantiene una bajada del 2,19%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas anteriores, invirtió el dato de la jornada previa, en el que finalizó con un descenso del 1,4%, mostrando que es incapaz de fijar una tendencia en los últimos días. La volatilidad referente a la última semana fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo esperado.

Proyecciones económicas para 2025

El 2024 fue un año de recuperación para la economía uruguaya, tras dejar atrás un año crítico.

El país atraviesa un crecimiento significativo, impulsado por la estabilidad económica, los beneficios fiscales y una infraestructura estratégica. Qué zonas del país vecino lideran la expansión, cuál es la rentabilidad y cuáles son los precios para alquilar.

Este desarrollo responde a la estabilidad económica, los beneficios fiscales y una infraestructura estratégica que posiciona al país como un destino atractivo para empresas de toda la región, especialmente de la Argentina.

Según un análisis de la consultora CBRE, el sector logístico uruguayo está controlado por un reducido grupo de desarrolladores, principalmente propietarios de parques industriales. Esta situación genera un entorno estructurado, con alta ocupación en los principales parques y un potencial de expansión importante en zonas clave como Canelones y Montevideo.

El peso uruguayo a través de los años

El peso es la moneda de circulación oficial en Uruguay desde 1993 y reemplazó a los viejos pesos luego de que el país sufriera un periodo de inflación alta.

Fue a partir del 29 de octubre de 1991 cuando el Banco Central del Uruguay fue autorizado para emitir nuevos billetes para quitar los viejos pesos uruguayos que equivalían a 1.000 nuevos pesos. La moneda comenzó a circular hasta marzo de 1993.

En la década de 1990 se introdujo un nuevo mecanismo para poder prever con mayor acierto el valor del peso con respecto al dólar, estableciéndose un método de bandas de flotación.

Más tarde, en el año 2002 ya con Jorge Batlle como presidente, Uruguay vivió una crisis financiera debido a la fuga de capitales, por lo que fue difícil controlar el mercado de cambios hasta que meses más tarde se decidió cambiar al sistema de flotación independiente, que es el que se ha mantenido hoy día.

Luego de la maxidevaluación de 2002 le siguió un periodo de apreciación de la moneda. Cabe apuntar que las monedas usan animales y figuras patrias al reverso como diseño.

En lo económico, Uruguay se distingue en América Latina por su alto ingreso per cápita, sus bajos niveles de desigualdad y pobreza, siendo el 60% de su población clase media.

Entre los retos que enfrenta Uruguay están el mejorar su competitividad y crecimiento a largo plazo, incorporar a las mujeres a las actividades económicas y transformar la educación.

Temas Relacionados

UruguayDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Temblor de 4.8 de magnitud con epicentro en la ciudad de Socaire

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Temblor de 4.8 de magnitud

Se siente temblor de magnitud 5.3 en Caleta El Cobre

El sismo se registró a las 14:33 horas a 388.0 kilómetros de distancia de Caleta El Cobre y tuvo una profundidad de 20.0 kilómetros

Se siente temblor de magnitud

10 podcasts de Spotify Chile para escuchar en el taco hoy

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público chileno y pueden ser perfectas para escuchar mientras esperamos en el tráfico

10 podcasts de Spotify Chile

Este es el valor de la criptomoneda solana este 9 de septiembre

Solana es una criptomoneda creada en 2017 que presume ser una de las más rápidas y con menor costo por transacciones

Este es el valor de

Cierre de mercados: PSI 20 termina en terreno negativo este 9 de septiembre

Cierre de sesión PSI 20: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre de mercados: PSI 20