Nicolas Cage conquista a la audiencia de Prime Video España con esta película de acción y suspenso

El interés de los espectadores por las películas más vistas en Prime Video España se renueva constantemente, impulsado por la actualización semanal que realiza la plataforma.

En el primer puesto del ranking se encuentra Arcadian, una historia en la que un padre y sus hijos mellizos luchan por sobrevivir al ataque de criaturas feroces en una granja aislada. Este filme explora la tensión y el instinto de protección familiar en un entorno hostil. La segunda posición la ocupa Enemigos, que narra la relación de rivalidad entre Chimo y el Rubio, dos adolescentes marcados por el acoso y la violencia, y cómo un plan de venganza puede desencadenar consecuencias inesperadas.

El tercer lugar lo ocupa El mapa que me lleva a ti, donde Heather, una joven con una vida planificada, inicia un viaje por Europa junto a sus amigos. El encuentro con Jack, un desconocido enigmático, transforma su travesía en una experiencia emocional intensa, en la que secretos y decisiones cruciales pondrán a prueba su vínculo.

Top 10 de películas más reproducidas en Prime Video en España

1. Arcadian

Un padre y sus hijos mellizos intentan sobrevivir al asedio de unas criaturas feroces que atacan su remota granja. (FILMAFFINITY)

2. Enemigos

Chimo y el Rubio son dos adolescentes de barrio, víctima y verdugo, acosado y acosador. Han crecido siendo enemigos irreconciliables. Un día, Chimo tiene la oportunidad de vengarse y decide llevar a cabo su plan sin imaginarse las consecuencias.

3. El mapa que me lleva a ti

Heather es una joven que emprende una aventura por Europa con sus mejores amigos antes de instalarse en su vida perfectamente planificada. Cuando se cruza en su camino Jack, un desconocido magnético y misterioso, su chispa instantánea enciende un viaje emocional que ninguno de los dos esperaba. A medida que su conexión se profundiza, los secretos, las decisiones vitales y las verdades ocultas pondrán a prueba su vínculo y cambiarán su vida de una forma que nunca imaginó.

4. El virtuoso

Un asesino profesional debe localizar y matar a su último objetivo para saldar una cuenta pendiente con su enigmático jefe. La única información que se le ha dado es la hora y el lugar donde encontrar a su víctima.

5. Votemos

En un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo.

6. El último encargo (The Pickup)

Una rutinaria recogida de dinero da un giro salvaje cuando dos incompatibles conductores de camión, Russell y Travis, son asaltados por despiadados criminales a las órdenes de la hábil mente maestra Zoe, cuyos planes van mucho más allá del cargamento de dinero en efectivo. Mientras el caos se desata a su alrededor, este improbable dúo tiene que enfrentarse en situaciones de alto riesgo, con personalidades que chocan continuamente y un muy mal día que no deja de empeorar.

7. Un funeral de locos

Los miembros de una familia acuden a despedir al patriarca, recién fallecido. Pero lo que debería ser un sentido velatorio se convierte en una reunión enloquecida cuando uno de los asistentes saca a la luz el secreto mejor guardado del difunto. El chantaje, las alucinaciones y las relaciones desquiciadas se dan cita en este funeral de locos, donde el caos está servido.

8. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo “Goose”.

9. Ángeles del desierto (Dirty Angels)

Un grupo de mujeres soldado se disfrazan de médicas para intentar rescatar a unas adolescentes estudiantes secuestradas por el ISIS y los talibanes.

10. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.